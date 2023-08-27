奧數國家隊主教練免費講座 分享ChatGPT時代生存秘訣

美國奧數國家隊主教練羅博深在講座上分享學習數學的獨到方法。（羅博深提供）

華人 羅博深（Po-shen Loh）是卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon)數學教授，曾帶領美國奧數國家隊四次獲得國際團體冠軍，是數學教育 界的權威人物之一。八月底，他將重返曾經唸書的南加州，與華人家長和學生分享他的教育理念。

2021年和2022年的夏天，羅博深歷時14周，足跡遍佈全美90個城市，進行戶外數學巡迴演講，引起巨大反響。2023年夏天，他再次踏上線下巡迴演講的旅程，挑戰在全美65個城市完成122場個人講座。

與往年不同，今年羅博深演講的主題是「如何在ChatGPT侵入的時代生存（How to survive the chatGPT invasion?）」。他認為，ChatGPT等人工智能 工具的興起，給各行各業帶來革命性挑戰，數學解題也不例外。以往依賴「題海戰術」的學習方式已經行不通，家長應結合未來科技的發展趨勢，注重培養孩子的核心競爭力。 「重複的腦力工作已失去價值，創新思維才是關鍵。對應數學學習，找到正確答案並不是最重要的事，在解題過程中探索不同思路和解法才是重點。」

自今年四月起，羅博深已完成百場演講，華爾街日報評價「他的演講，深度剖析人工智能帶來的威脅與影響......羅博深簡單實用的建議，適用於每個人。」

羅博深在洛杉磯縣即將舉辦的兩場免費演講，分別於8月28日和29日在蒙羅維亞市（Monrovia）的DoubleTree by Hilton酒店的Madera宴會廳和托倫斯市（Torrance）的George Nakano劇院舉行，詳情可見poshenloh.com/tour/。