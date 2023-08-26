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南加交大校友會「思源杯」沙灘排球賽開打

記者張宏/洛杉磯即時報導
第六屆交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽26日隆重舉行，今年有18隻隊伍參與，且第一次有長青組參賽。( 記者張宏／攝影）
第六屆交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽26日隆重舉行，今年有18隻隊伍參與，且第一次有長青組參賽。( 記者張宏／攝影）

第六屆交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽26日隆重舉行，今年有18隻隊伍參與，是史上規模最大、參賽人數最多，且第一次有長青組組團參賽。

今年的思源杯沙排友誼賽是由交通大學南加州校友會主辦，由美國華人體育家協會、高校聯盟排球俱樂部、清華大學南加州校友會、北京大學南加州校友會、Club Heights Volleyball共同協辦。賽場上各家校友身穿不同顏色的校友會服裝，在沙灘上奮力拼搏，展示南加高校校友會會員的熱情和活力。

交大南加校友會會長李學表示，交通大學南加州校友會擁有80年歷史，秉承「飲水思源、五校一家」的理念，在傳承歷史的基礎上不斷創新，努力為交大南加州校友們打造一個生活樂園和精神家園。首屆「思源杯」可以追溯至2017年，最初是由交通大學南加州校友會共同發起，並邀請美國華人體育家協會共同參與，得到南加州地區很多高校的積極響應和支持，以聲援洛杉磯申辦奧運會。

她說，如今是第六屆思源杯沙灘排球友誼賽，這不僅是交大校友會重要的品牌活動之一，也是各位南加州排球愛好者的一次盛會。今年比賽經過近兩個月的籌備，共有18支隊伍上場比賽，首次增設長青組。

美國華人體育家協會理事長高勝為交大校友會贈球，他表示，沙灘排球1910年起源於加州聖塔蒙尼卡，90年代成為奧運項目，他一路見證「思源杯」從最初的六支隊伍發展到今天的三倍之多感到驕傲。今年他帶來的排球是2010年中國沙灘排球隊簽名的排球，非常有紀念意義。

交通大學南加州校友會體育部執行部長黃晨川表示，今年有四大亮點，首先是第一次設置常青組（年齡45+）比賽，今年共有8支常青隊參賽。參賽球隊和校友會數量均創歷史新高，共有21所大專院校組成18支球隊參賽，包括8支長青組，6支公開組，4支女子組。同時有更多專業球員參加本項賽事，原國家男排主攻張小平、副攻謝文昊、自由人丁慧，女排副攻薛翼枝和原浙江女排主力高緋，分別代表各個校友會球隊與大家交流技藝。最後華人體育家協會在美國的代表協辦本次賽事，大大提升了比賽的專業性。

今年有18隻隊伍參與，是史上規模最大、參賽人數最多，且第一次有長青組組團參賽。(...
今年有18隻隊伍參與，是史上規模最大、參賽人數最多，且第一次有長青組組團參賽。( 記者張宏／攝影）
交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為活動骨干成員合影。( 記者張宏...
交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為活動骨干成員合影。( 記者張宏／攝影）
交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為交大校友會理事長張鳴（右一）、...
交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為交大校友會理事長張鳴（右一）、交大南加校友會會長李學（右二）、美國華人體育家協會理事長高勝（中）等人合影。( 記者張宏／攝影）

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