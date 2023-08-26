聖谷「無價動物」收容所開幕 居民可領養寵物猫狗

聖谷「無價動物」（Priceless Pets）收容所剪綵儀式，這是第一家不殺生的動物收容所，。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 谷第一個不殺生的動物收容所26日上午在工業市 （City of Industry）開業。該處收容所名稱為「無價動物」（Priceless Pets），是一家不殺生的動物收容所，該處地址是由工業市府捐贈的。

該處動物收容所大概可以收容50隻動物，全部通過健康檢查、完成閹割，有電子芯片，準備好成為被領養的寵物。「無價動物」的行政總監Lisa Price介紹說，該收容所主要有寵物狗和寵物貓，也有少量的兔子、豚鼠等寵物。每隻寵物的領養費用75元至500元不等。Price介紹說，體型比較大的狗狗價格一般比較貴。她說，收容所會確保所有的動物在被領養前做好健康檢查、打過疫苗、完成閹割，省去領養人的額外工作。

該處收容所位於工業市15718 Rausch Rd，還附帶有一個寵物診所。這是聖蓋博谷第一家不殺生的動物收容所，會一直照顧動物，直到找到牠們的新主人。Price介紹說，「無價動物」是從各地的動物收容組織獲取的，不接受直接從大街上或野外找來的動物。該處收容所地理位置優越，距離聖谷東部華人區如羅蘭岡、哈岡、鑽石吧等地很近，方便該地區民眾領養寵物。

工業市副市長Cathy Marcucci也出席了當天的開業儀式。她是動物資深愛好者，也是促成該處動物收容所的核心人物。她說，該處收容所不僅可以緩解洛杉磯 縣動物收容所「客」滿為患的現狀，還可以拯救生命。

加州參議員Bob Archuleta辦公室代表、聯邦眾議員Grace F. Napolitano辦公室代表出席了當天的開幕式和剪綵儀式，並為「無價動物」的行政總監Lisa Price頒發賀狀。兩位代表都對工業市和Lisa Rice表示祝賀，稱小動物對很多人來說如家庭成員一般，設置該處收容所意義大。