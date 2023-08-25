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零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

洛杉磯訊
洛市休曼橡林西野時尚廣場的梅西百貨遭遇至少9名嫌犯哄搶。（KTLA 5）
洛市休曼橡林西野時尚廣場的梅西百貨遭遇至少9名嫌犯哄搶。（KTLA 5）

洛杉磯地區又見快閃搶劫案。8月24日（周四）至少9名嫌犯潛入休曼橡林（Sherman Oaks）西野時尚廣場（Westfield Fashion Square），搶劫了梅西百貨（Macy’s）。

影音來源：ABC 7，洛杉磯採訪中心後製

洛杉磯市警察局（LAPD）表示，盜竊時間發生在中午12點40分左右，當時梅西百貨擠滿了購物者。目擊者的手機視頻顯示，一群蒙面竊賊衝進商店，抓起一把香水和古龍水，然後跑出門外。

警方表示，經過初步調查，至少有9人在商店內實施了打砸搶行為，然後開著兩輛車逃跑。

一名與祖母一起購物的女士表示，她們感到無助和害怕。這位不願透露身份的目擊者表示，她的奶奶行走不便，所以就坐在那裡。這位可憐的女士感到害怕，情況正在失控。

警方稱，據推測，第一輛車是銀色或金色的本田雅閣，加州車牌號碼為8HQX809。第二輛車被描述為一輛黑色福特Fusion，加州車牌號碼為8LDZ627。

嫌犯最後一次出現是在Woodman大道向范杜拉（Ventura）101號公路方向行駛。

同一天，警方宣布逮捕11 名嫌犯，這些人與最近9起在當地零售商發生的搶劫案有關，其中一起發生在距離時尚廣場不遠的Topang西野購物中心的Nordstrom百貨店。

這些逮捕行動是由新組建的多機構聯合組成的零售犯罪特別工作隊（ORCT）的警探實施的，該工作隊於上周宣布，旨在打擊日益增多的快閃式零售犯罪事件。

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