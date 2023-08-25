KCON LA吸粉14萬 韓流洶湧華人也瘋狂

韓國品牌Damtuh的工作人員推薦韓國麵茶Misugaru。（記者張宏／攝影）

華人 女孩近日紛紛從德州 、明尼蘇達等地湧入洛杉磯 ，住宿門票斥資數千元，忍受和陌生人拼房，只為和韓流偶像近距離接觸。還有華人彩妝品牌看準韓流市場，首次參展。三星Galaxy主辦的世界第一韓流文化盛典KCON LA 2023在上周末三天時間吸引14萬人參加，來自176個地區的590萬名觀眾收看活動直播。韓流盛典自2012年推出以來，已連續11年在全球範圍宣傳韓國流行文化和娛樂。

18日烈日炎炎，但是來自各地各個族裔的韓流粉絲在洛杉磯會展中心前大排長龍，他們精心打扮，造型各異，有的還穿著偶像的應援服裝，背包上也掛滿偶像的周邊飾品。大家神情期待，不少人都事先做好功課，了解想見偶像的出場時間。

華人女孩從外州花千元來追星 和陌生人拼床省開銷

來自德州的小璇第一次參加KCON，她主要目的是親眼看看剛出道不久的選秀團zb1，原因是這種選秀團過幾年就會解散，所以要趁其現在活動多趕緊追。她為了這次旅行花費近千元，她說，她的機票往返100多元，兩天演唱會門票差不多600元，還有100元握手會的票。雖然她買到的握手會票被炒到800元，但她還是沒捨得賣掉。她這次住在朋友家，所以省去了住宿的費用。據她了解，很多外地來的粉絲會住在洛杉磯市區的酒店，像她認識的一個女孩也是從德州來，住在市區的CitizenM，一晚費用大概200元。為了節省住宿費用，她就在網上找床友分攤。還有很多人拼房宛如女生宿舍，通常四個人拼一間，兩個人擠一張床。

華人女孩Tina從明尼蘇達來，因為她和她的朋友還未成年，她的父母特別帶她們一起來。她說，就當是一家人來洛杉磯旅遊，不過這一趟機票酒店門票的確花費不少，但她是第一次來KCON還是覺得很興奮。

相比之下來自奇諾岡的兩個華人女孩追星就簡單多了，她們喜歡韓流和學習韓流舞蹈都有兩年多的時間，這次是第一次參加KCON，父母帶她們來到現場，她們就開始自由活動。Linda喜歡Seventeen的全圓佑和IVE的成員等，她最希望能和偶像一起打遊戲，而Joanna喜歡防彈少年團等。她們不僅參加會展中心的活動，還買了20日的演唱會門票，非常期待近距離看到偶像，以後想暑假去韓國玩。

中國國貨彩妝品牌INTO YOU首次參展 看準韓流魔力

以往韓流盛典參展多是韓國品牌，今年難得有華人彩妝品牌參與，且佔據入口處的C位，和韓國美妝大牌分庭抗禮。來自中國的INTO YOU（心慕與你），是一個以彩妝為載體、年輕時尚並不斷打破常規的新生代品牌，主打唇部產品，不僅彌補中國唇泥品類的空白，且改變唇膏固體的既定印象。

其北美地區負責人Minnie馬表示，他們第一次參加韓流盛典，主要是看中韓流的影響力，亞裔文化能進入美國主流是亞裔的榮譽，韓流明星宋雨琦也是他們的官方代言人。她希望通過參加這些活動，讓中國品牌和中國文化能融入美國，現場參與者非常熱情，三天攤位前都大排長龍，幸好她們事先準備了充足的贈品，最後1.5萬個贈品全部送出。

她說，現場還特別準備一面口紅牆，每個人都能在上面留下自己的唇印，展示其品牌多元化的覆蓋人群。也有來自INS和Tiktok的各個族裔百萬網紅來他們的攤位打卡，她很開心中國產品能在KCON被大家認知，今年9月他們還會在紐約時裝周上和著名服裝品牌3.1 Phillip Lim聯手，作為其獨家美妝合作夥伴在北美正式亮相。

韓流美食文化沉浸式體驗

現場來自韓國的旅遊、航空、美妝、美食、生活方式等組成278個展位，其中有50家小型企業。不同的攤位和區域展示 K-beauty（美容）、K-fashion（時裝）、K-dance（舞蹈）、K-music（音樂）、K-food（美食）等多方面的韓流文化，同時還有不同主題的教學，讓韓粉們能夠在一個地方與來自不同的韓國娛樂界和生活方式業界的人士交流、學習要訣和竅門、購買流行韓國產品。

大家在每個攤位前或關注其社交網路帳號或做問卷調查就可獲得贈品，贈品有彩妝、面膜、美食等，不少展商事先低估粉絲的熱情，至18日中午已有不少贈品被發光。

韓國美食一直是其營銷主打，今年的KCON美食區域格外豐富，不僅請來麥當勞的流動餐車，免費贈送薯條和冰淇淋，還有韓國老字號組成了K-Food專屬區域，讓大家一站式品嚐韓國魚糕、年糕、韓國健康穀物粉、柚子茶、甜品和魚乾小零食等美食。韓國品牌Damtuh的工作人員表示，韓國麵茶Misugaru是一種韓國飲料，由七種到15種不同穀物粉混合而成，是韓國人早上或夏季很喜愛的零食。

在舞蹈區域來自波多黎各的舞團Impulse，這次被主辦方邀請第一次來表演，他們非常興奮，不僅盛裝打扮，還在現場演繹韓流舞蹈。成員表示，他們很高興在當地推廣韓流文化，他們學習韓流舞蹈三年時間，最近一年正式成團。雖然他們不是很懂韓語，但是能從表演者的肢體語言感受共鳴。

這次KCON三天集結21名K-POP藝人，除了音樂會和握手會，現場還安排一些組合加入見面會或特別表演環節。多數成員由中國人組成的VERIVERY被粉絲成為V神，在其舞台見面會上，粉絲們非常熱情不斷尖叫歡呼。