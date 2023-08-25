我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙鎚殺案死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠

大學費用貴 這五所大學給助學金最大方

南加寶爾博物館雙喜：華人捐款百萬＋新館長上任

特約記者蕭迪玉/聖塔安那即時報導
寶爾博物館的Anne’s Treasures項目大受年長人士歡迎，每次參加人數超過150。（記者蕭迪玉/攝影）
寶爾博物館的Anne’s Treasures項目大受年長人士歡迎，每次參加人數超過150。（記者蕭迪玉/攝影）

寶爾博物館最近雙喜臨門，新館長兼首席執行官奧哈羅博士 (Dr. Sean O’Harrow)上任之際，寶爾博物館再獲著名華人慈善家杜紀川、王曼齡夫婦基金會的百萬美元捐款。

寶爾博物館董事長施劉秀枝表示，在寶爾博物館服務30多年的前館長彼德·凱利（Dr. Peter C Keller）去年11月不幸病逝，經過專業團隊數月層層篩選，奧哈羅博士脱穎而出，成為寶爾博物館新任館長兼首席執行官 。

夏威夷長大的奧哈羅博士擁有劍橋大學藝術史博士學位，他表示，寶爾博物館在前館長凱利的規畫下，已成為展出世界文物的主要博物館。該館收藏品約十萬件，目前展出的僅有２％，今後希望能擴大展出空間，讓來賓看到更多館藏。同時，奧哈羅博士鼓勵華人多看看來自中國之外的文物，藉由寶爾博物館看到更多的世界文明遺產。

寶爾博物館董事長施劉秀枝女士特別感謝寶爾博物館的老朋友杜紀川、王曼齡夫婦慷慨捐助！寶爾博物館將用這筆捐款，更好地實踐「通過世界各國最優秀的文化和藝術，讓社區民眾的生活多姿多彩！」的辦館宗旨。

為社區服務了十多年的「劉秀枝珍寶」(Anne’s Treasures)項目，是寶爾博物館的明星產品，也是年長者的最愛。有了這筆捐款，該項目將為更多年長者提供一個可以終身學習和與人交流的平台，讓他們的晚年生活積極樂觀，綺麗多姿。

寶爾博物館董事長施劉秀枝（圖左）歡迎新館長奧哈羅博士上任，並感謝杜紀川、王曼齡 ...
寶爾博物館董事長施劉秀枝（圖左）歡迎新館長奧哈羅博士上任，並感謝杜紀川、王曼齡 基金會捐款百萬。（記者蕭迪玉/攝影）

博物館 華人 夏威夷

上一則

洛警界新組「零元購」專責隊 3天捕獲11寇

下一則

洛杉磯14歲少年被捕 團夥作案涉6起謀殺

延伸閱讀

香港故宮文9月辦三星堆特展 展期至明年1月

香港故宮文9月辦三星堆特展 展期至明年1月
失敗博物館巡迴展 9 /8華府登場

失敗博物館巡迴展 9 /8華府登場
澳洲雞農買石材 竟買到2.4億年前娃娃魚祖先化石

澳洲雞農買石材 竟買到2.4億年前娃娃魚祖先化石
收藏「純種」人腦的博物館：不惜挖墳也要做的恐怖研究

收藏「純種」人腦的博物館：不惜挖墳也要做的恐怖研究
博物館工作人員徒手摸兵馬俑 挨轟不專業

博物館工作人員徒手摸兵馬俑 挨轟不專業
澳洲雞農買石材 竟買到2.4億年前娃娃魚祖先化石

澳洲雞農買石材 竟買到2.4億年前娃娃魚祖先化石

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬

2023-08-21 15:20
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46

超人氣

更多 >
布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
中突然放棄清零 美研究：未來2個月內恐有近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：未來2個月內恐有近200萬人超額死亡
華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現
「我出事情了」 他接到電話趕回家 兇嫌半瘋半傻

「我出事情了」 他接到電話趕回家 兇嫌半瘋半傻