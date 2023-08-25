南加寶爾博物館雙喜：華人捐款百萬＋新館長上任

寶爾博物館的Anne’s Treasures項目大受年長人士歡迎，每次參加人數超過150。（記者蕭迪玉/攝影）

寶爾博物館 最近雙喜臨門，新館長兼首席執行官奧哈羅博士 (Dr. Sean O’Harrow)上任之際，寶爾博物館再獲著名華人 慈善家杜紀川、王曼齡夫婦基金會的百萬美元捐款。

寶爾博物館董事長施劉秀枝表示，在寶爾博物館服務30多年的前館長彼德·凱利（Dr. Peter C Keller）去年11月不幸病逝，經過專業團隊數月層層篩選，奧哈羅博士脱穎而出，成為寶爾博物館新任館長兼首席執行官 。

在夏威夷 長大的奧哈羅博士擁有劍橋大學藝術史博士學位，他表示，寶爾博物館在前館長凱利的規畫下，已成為展出世界文物的主要博物館。該館收藏品約十萬件，目前展出的僅有２％，今後希望能擴大展出空間，讓來賓看到更多館藏。同時，奧哈羅博士鼓勵華人多看看來自中國之外的文物，藉由寶爾博物館看到更多的世界文明遺產。

寶爾博物館董事長施劉秀枝女士特別感謝寶爾博物館的老朋友杜紀川、王曼齡夫婦慷慨捐助！寶爾博物館將用這筆捐款，更好地實踐「通過世界各國最優秀的文化和藝術，讓社區民眾的生活多姿多彩！」的辦館宗旨。