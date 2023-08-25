洛杉磯14歲少年被捕 團夥作案涉6起謀殺

警方封鎖了16歲少年遇害現場進行調查工作。（abc7截圖）

洛杉磯 警方8月24日（星期四）拘捕兩名嫌犯，分別為14歲少年和26歲的男子莫納雷斯（Michael Monarrez），他們涉嫌參與播佑岡（Boyle Heights）地區的幾宗槍擊 案，並造成一名16歲少年喪生。據悉，這兩名嫌犯可能還與其他6宗謀殺案有關聯，警方仍在調查中。

受害者是16歲少年拉莫斯（Alfonso Ramos），8月12日下午5時後，他在播佑岡東二街2800街區的長青公園娛樂中心遭到槍擊不幸喪生。警方透露，莫納雷斯在16歲少年遇害幾天後還參與一宗殺害一名45歲男性的案件，因此被拘留。洛杉磯警察局局長摩爾（Michelle Moore）指出，有充分理由相信這兩名犯罪嫌疑人可能與多達六宗謀殺案有關，儘管對其他四宗案件的細節並未透露。

調查人員在追蹤這兩名嫌犯的過程中，原本計劃進行逮捕行動，然而同時又發生第二宗案件。在8月17日上午約10點時，霍倫貝克（Hollenbeck）警察局前往洛雷娜街（Lorena Street ）500號地區調查一宗致命槍擊案。警方到達現場後發現45歲魯拉斯（Fermin Ruelas）中槍身亡。隨後，莫納雷斯被確認涉案並被拘留。8月18日，調查人員逮捕一名14歲少年，聲稱他與莫納雷斯一同參與拉莫斯的謀殺案，因為是未成年人，他的身份未予公開。