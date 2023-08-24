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橙縣槍擊案／當地華人對因家庭關係破裂走極端感痛心

特約記者蕭迪玉即時報導
橙縣知名餐廳Cook's Corner發生大規模槍擊案，當地華人社區震驚。(餐廳網站)
橙縣知名餐廳Cook's Corner發生大規模槍擊案，當地華人社區震驚。(餐廳網站)

南加州橙縣庫克角落（Cook’s Corner）餐廳23日晚發生大規模槍擊事件，案發地點鄰近森林湖市(Lake Fores)，該市華裔市議員于淼對該場槍案表示震驚，華人領袖對因為人際關係疏離而導致走向極端的破壞行動痛心。

于淼接受本報電話採訪時說，庫克角落是一家歷史悠久的餐廳，雖然位在橙縣屬地上，但是距離森林湖市界只有一哩，他經常駕車經過，餐廳週邊有新開發的住宅區，但仍保留著古老的郷村小道，假日經常吸引來自各地的重機車騎士聚集。森林湖市及週邊縣屬地均由橙縣警局負責治安，而且縣警局的分局就設在森林湖市內，因此案發後警方立即趕到現場，並制服槍手，使槍案受害人數減至最低。

橙縣警方也立即在距槍案僅2.5哩的鞍背谷教會（Saddleback Church）停車場成立臨時指揮中心，統籌有關槍案的後續調查工作。鞍背谷教會中文堂負責人安嵐表示，槍案發生後不久，鞍背谷教會就向會眾發出呼求，一起為傷者及受害人家屬禱告。這次槍擊事件再度反映出不少現代人孤獨無助的心理需求，即使在資源豐富的鞍背谷教會附近，仍有因人際關係疏離而導致走向極端的破壞行動，特別令她感到痛心。

橙縣 庫克 槍擊

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