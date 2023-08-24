橙縣槍擊案/檢察長斯皮策譴責難以言喻的暴行

橙縣檢察長斯皮策發表關於庫克角槍擊案的聲明。（橙縣地檢署官網）

橙縣庫克 角（Cooks' Corner）社區的摩托酒吧槍擊 案再度震撼加州各界，橙縣檢察長斯皮策（Todd Spitzer）24日發表聲明，該地檢署人員徹夜都在現場調查，要為大屠殺事件提供更多的信息，同時也為無辜的死難者哀悼，以及為傷者祈禱，並且譴責這種難以言喻的暴力行為。

斯皮策表示，「我為那些了解並熱愛庫克角的人們而心碎，為那些本人曾經擔任加州眾議員和橙縣縣政委員代表這個地區服務了 18 年的人們。當死者的親人們哀悼往生者們毫無意義的生命損失時，並且會問為什麼再一次發生這種事情 ？為什麼這一次的死者是他們的親人？在哀悼這些生命損失的同時，我們希望所有受傷的人都能康復。」

斯皮策表示，橙縣地檢署工作人員整夜都在現場，繼續調查結束大屠殺的警官槍擊事件。我們的受害者權益倡導者正在為倖存的家庭成員、受傷者、目睹這一事件的人們，以及整個庫克角社區提供諮詢和支持，幫助他們擺脫悲傷。

當日下午 3 點，斯皮策將參加橙縣警察局長唐·巴恩斯(Don Barnes) 和橙縣縣政委員會主席唐·瓦格納(Don Wagner)等人，聯合在聖安娜奧橙縣警察局總部舉行的新聞發布會，提供有關此槍擊事件的更多詳細信息。