橙縣槍擊案／紐森呼籲加州人應用紅旗法保命

加州州長紐森呼籲加州人應用「紅旗法」保護生命。（檔案照，記者丁曙／攝影 ）

南加州 橙縣特拉布科（Trabuco）的摩托酒吧發生大規模槍擊 事件，造成至少三名受害者死亡、六人受傷的慘劇，州長紐森 （Gavin Newsom）24日發表聲明，呼籲所有加州人都應應用加州的「紅旗法」（Red flag laws）亦稱「危險信號法」保護生命，該法律允許家庭暴力的受害者、家庭成員、同事和其他人尋求保護令，以禁止具有潛在危險的個人和施虐者擁有槍枝。

紐森州長表示：「槍林彈雨再次震撼了社區，撕裂了家庭。」加州為23日晚在庫克角（Cook’s Corner）發生的可怕槍擊事件的受害者哀悼。

州長說，「隨著我們繼續了解有關這起暴力行為的更多細節，有早期報導稱這起恐怖事件與家庭糾紛有關。不幸的是，這種類型的創傷並不是孤立的。 美國三分之二的大規模槍擊案兇手有家庭暴力史。 加州的受害者和倖存者應該知道他們並不孤單——政府有工具和資源來支持和保護你們。加州的危險信號法允許受害者、家庭成員、同事和其他人與當地執法部門和法院合作，安全地從可能構成潛在威脅的人手中拿走槍支。我們必須繼續加強、捍衛和利用這些法律。如果你看到危險信號就說出來——這樣做可以拯救生命。」

今年初夏，紐森州長宣布推出了「GunSafety.ca.gov」（加州槍枝安全）新網站，提供關鍵信息和多語言、文化上相關的材料，解說加州人如何利用危險信號法（包括槍支暴力限制令）來幫助保護他們的親人當某人對自己或他人構成威脅時。 該網站是一項耗資 1100 萬美元的全州範圍活動的一部分，該活動由州長發起並由加州州長緊急服務辦公室管理，旨在提高認識、教育公眾並解釋獲得「槍枝暴力限制令」（Gun Violence Restraining Orders）所需的步驟。

在加州的2016 年至 2019 年間，槍枝暴力限制令被用來防止發生 58 起大規模槍擊事件，並在減少槍支自殺發生率方面顯示出巨大的希望。

8月21日本週一，州長紐森又向美國聯邦最高法院提交了一份法庭之友陳述，捍衛一項聯邦法律，禁止受到家庭暴力限制令的個人擁有槍枝。