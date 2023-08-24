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商業汽車保費2年漲65% Uber新規司機須年滿25

洛杉磯訊
商業汽車保費2年大漲65%，Uber新規司機須年滿25。（Getty Images）
商業汽車保費2年大漲65%，Uber新規司機須年滿25。（Getty Images）

8月24日（週四），Uber將加州大多數新司機的最低年齡要求提高到 25歲，該公司表示，由於該州商業汽車保險成本不斷上漲，該規定是必要的。

新規定僅適用於通過Uber網約車平台簽約接送乘客的司機，不適用於通過 Uber Eats 優食送餐的司機。此前，年僅19歲的司機就可以報名。Uber表示，8月23日（週三）之前激活賬戶的 25 歲以下的司機仍然可以繼續開車。

根據Uber公司聲明，Uber加州司機的保險費率明顯高於私家車或出租車司機。該公司表示：「由於這些不平衡的要求，人身傷害律師創建了一個專門起訴像我們這樣的拼車平台的業務，導致Uber加州規定的商業保險費用在短短兩年內上漲了 65% 以上，通過將新司機的年齡要求提高到 25 歲，我們希望能夠減輕這些成本的增長。」此外，由於此前疫情影響，Uber乘客數量因疫情而嚴重下滑，隨後又出現復甦。Uber平台目前收到的乘車次數比2019年要多，這讓該公司對最終實現持續盈利的長期目標充滿希望。為了實現這一目標，管理層更加關注成本控制，這可能是導致司機年齡要求提高的一個因素。

在美國，所有州都要求司機購買商業保險，才能通過網約車平台賺錢。 Uber為司機提供商業汽車保險，其中包括接單後至少 100 萬元的責任保險。個人汽車保險通常不承保網約車應用程序上的活動。

聲明稱，Uber希望與州立法者和行業專家合作，「討論立法和監管改革，以改善所有加州司機的體驗」。

此前，Uber的主要競爭對手Lyft司機的最低年齡已經提高至25 歲。

對於25歲以下的司機來說，可以轉向Uber Eats 優食送餐服務，Uber優食送餐服務佔該公司收入的三分之一。

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