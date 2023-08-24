我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔租客鎚殺案 男童腦出血危急 女童已脫險

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

橙縣槍擊案/兇嫌報復分居妻 瘋狂處理離婚危機

洛杉磯訊
有目擊者在臉書上發布了多段案發後血腥場景的視頻和照片。（取材自臉書截圖）
有目擊者在臉書上發布了多段案發後血腥場景的視頻和照片。（取材自臉書截圖）

橙縣紀事報消息，橙縣檢察官和消息人士24日表示，23日晚在庫克角(Cook's Corner)酒吧開槍的槍手是59歲的退休警官斯諾林(John P. Snowling)，槍擊目標是他的妻子，隨後槍手在停車場與橙縣警方的槍戰中死亡。

州記錄顯示，斯諾林曾是一名持有執照的私家偵探，自1986年11月11日至2014年2月28日在范杜拉（Venture）警察局工作，以警佐身份退役。但他持有的州槍枝許可證已於2017年到期。

據斯諾林的家人和消息人士透露，斯諾林的作案目標是與他分居的妻子瑪麗斯諾林（Marie Snowling）。在槍擊事年中瑪麗斯諾林的下頜中彈，被送往爾灣加大醫療中心。她曾與丈夫住在范杜拉縣卡邁利洛（Camarillo）。

記錄顯示，瑪麗斯諾林在2022年12月提出離婚。她的父親莫斯比（William Mosby）在採訪中，將斯諾林描述為一個無法應對離婚危機的「瘋狂丈夫」。

據橙縣紀事報消息，當晚瑪麗斯諾林像往常一樣去餐廳吃意大利麵條，當時還有兩場生日派對正在進行。案發時，一支樂隊正在演奏，顧客和工作人員在聽到槍聲後四散尋找掩護，兩名正在表演的樂隊成員中槍。

一名樂隊成員在接受媒體採訪時表示，槍手距離她和同是樂隊成員的丈夫僅5呎遠，他們反應過來後立刻躲入音箱後面，並且看到兇手目標明確地射殺了兩個人。

另一位目擊者Betty Fruichantie在臉書上發布了多段當時拍攝的血腥場景的視頻和照片。她於當晚7時45分在臉書上寫道：「這是真的，（兇手）朝我開了四或六槍，但他沒打中我。感謝上帝!!」

橙縣政委員Don Wagner通過Twitter表示，縣警局非常及時趕到現場並阻止了屠殺持續，消防人員也立即趕到現場提供援助，六人立即被送往醫院。

橙縣 臉書 槍擊

上一則

世界購物廣場

下一則

商業汽車保費2年漲65% Uber新規司機須年滿25

延伸閱讀

南加橙縣槍擊 4死6傷 坊傳家暴兇嫌退休警

南加橙縣槍擊 4死6傷 坊傳家暴兇嫌退休警
南加橙縣5死6傷槍擊 退休警官衝機車酒吧槍殺妻子

南加橙縣5死6傷槍擊 退休警官衝機車酒吧槍殺妻子
南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷

南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷
先別急著離婚？研究：離婚糖尿病患者截肢風險 比已婚者高67%

先別急著離婚？研究：離婚糖尿病患者截肢風險 比已婚者高67%
橙縣再爆「零元購」 GUCCI店損失10萬元

橙縣再爆「零元購」 GUCCI店損失10萬元
橙縣6月房價中位數 創歷史新高

橙縣6月房價中位數 創歷史新高

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算
日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹