橙縣槍擊案/兇嫌報復分居妻 瘋狂處理離婚危機

有目擊者在臉書上發布了多段案發後血腥場景的視頻和照片。（取材自臉書截圖）

據橙縣 紀事報消息，橙縣檢察官和消息人士24日表示，23日晚在庫克角(Cook's Corner)酒吧開槍的槍手是59歲的退休警官斯諾林(John P. Snowling)，槍擊 目標是他的妻子，隨後槍手在停車場與橙縣警方的槍戰中死亡。

州記錄顯示，斯諾林曾是一名持有執照的私家偵探，自1986年11月11日至2014年2月28日在范杜拉（Venture）警察局工作，以警佐身份退役。但他持有的州槍枝許可證已於2017年到期。

據斯諾林的家人和消息人士透露，斯諾林的作案目標是與他分居的妻子瑪麗斯諾林（Marie Snowling）。在槍擊事年中瑪麗斯諾林的下頜中彈，被送往爾灣加大醫療中心。她曾與丈夫住在范杜拉縣卡邁利洛（Camarillo）。

記錄顯示，瑪麗斯諾林在2022年12月提出離婚。她的父親莫斯比（William Mosby）在採訪中，將斯諾林描述為一個無法應對離婚危機的「瘋狂丈夫」。

據橙縣紀事報消息，當晚瑪麗斯諾林像往常一樣去餐廳吃意大利麵條，當時還有兩場生日派對正在進行。案發時，一支樂隊正在演奏，顧客和工作人員在聽到槍聲後四散尋找掩護，兩名正在表演的樂隊成員中槍。

一名樂隊成員在接受媒體採訪時表示，槍手距離她和同是樂隊成員的丈夫僅5呎遠，他們反應過來後立刻躲入音箱後面，並且看到兇手目標明確地射殺了兩個人。

另一位目擊者Betty Fruichantie在臉書 上發布了多段當時拍攝的血腥場景的視頻和照片。她於當晚7時45分在臉書上寫道：「這是真的，（兇手）朝我開了四或六槍，但他沒打中我。感謝上帝!!」

橙縣政委員Don Wagner通過Twitter表示，縣警局非常及時趕到現場並阻止了屠殺持續，消防人員也立即趕到現場提供援助，六人立即被送往醫院。