南加橙縣槍擊 4死6傷 坊傳家暴兇嫌退休警

橙縣警局連夜舉行新聞發布會, 警局次長哈洛克簡介案情。（OCSD）

南加橙縣 的特布科峽谷（Trabuco Canyon）歷史悠久的摩托酒吧（Biker bar）24日晚間發生大規模槍擊 事件，造成包括槍手在內的四人死亡，另有六人被送往醫院，其中兩人傷勢危急、另外四人情況穩定。

橙縣警局（OCSD）在23日當晚舉行了新聞發佈會，橙縣警局次長（Undersheriff）哈洛克（Jeff Hallock）稱，槍擊事件發生在聖地亞哥峽谷路 19000 街區的庫克角 (Cook's Corner)。當晚 7 點剛過，警員接獲槍擊報告後立即做出回應，並且很快到達現場。警局調度員透過警員隨身通話機可以聽到現場背景中的槍聲。

警員們發現了一名持槍男子，此後展開了涉及多名警員的槍擊事件。 嫌疑人隨後被宣布當場死亡。

警員們開始為現場發現的多名受害者提供救生措施。 三名受害者被宣布死亡。橙縣消防局作出回應，提供了額外的醫療援助，並將另外六名受傷者送往當地醫院。

在清場時發現了包括嫌疑人在內的四人死亡、六人被送往醫院。警局調查人員繼續處理現場，徹夜工作。警局感謝橙縣消防局、橙縣地方檢察官辦公室和聯邦合作夥伴。在繼續開展這項調查的過程中，他請求社區保持耐心，隨著調查的進展將盡可能分享有關受害者和這起悲慘事件的信息。

另據橙縣警局新聞稿稱，該局於晚上 7 點 04 分首次收到庫克角發生槍擊事件的報告，警員們兩分鐘後就到達了酒吧。並在晚上 7 點 08 分擊斃了槍手，以及在現場發現了至少一件武器。目前，槍擊動機尚不清楚。 現場至少發現了一件武器。在驗屍官部門正式確認身份並通知近親之前，受害者和嫌疑人的身份將被保密。對此事件的調查正在進行中，如有更多信息將即時提供。

但有消息人士告訴媒體，事件起因是一名退休 執法人員與妻子之間的家庭糾紛。衝突升級，至少九人中槍。目擊者稱，他們最初聽到了五六聲槍響，然後短暫停頓。不久之後，槍擊事件繼續進行，並擴大為多槍齊射。