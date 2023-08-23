涉殺4名性工作者 唐尼男子被控仇恨殺害女性罪

涉嫌殺害3名性工作者的兇嫌瑞維拉（聯邦司法部）

涉嫌謀殺墨西哥 城市提璜納的4名性工作者，洛杉磯縣唐尼市男子布萊恩．瑞華拉(Bryant 'Eduardo' Rivera)於父母家中遭逮捕，目前正等待引渡到墨西哥受審。瑞維拉涉嫌在2021年至2022年間謀殺3名提璜納性工作者，現在懷疑有第4名受害人。

現年30歲的凶嫌於7月6日被FBI特工和美國司法部 法警逮捕，面臨女性殺害罪的指控，這是一種被定義為故意殺害女性或女孩的仇恨罪行。聯邦公共辯護律師曾替瑞維拉爭取保釋，要求將他帶上定位監測器後軟禁在家裡，因為他沒有前科，並且透過快遞工作資助父母。「沒有證據表明瑞華拉對加州 中部，或其他美國地區構成立即的危險，他已經在此和平居住了30年。」辯護律師表示。

佛羅里斯（Ángela Carolina Acosta Flores）是其中一名受害者，該案於2022年1月25日中午左右開始調查，當時Cascadas酒店的員工發現她赤裸躺在404號房間的浴室內，已無生命跡象。這家酒店位於提璜納的紅燈區正上方，佛羅倫斯是一名舞者和偶爾接案的性工作者。

1月24日晚間她進入酒店後和她的母親失聯，她的男友隨後在凌晨也找不到她。在佛羅倫斯的屍體被發現後，她的母親發現佛羅倫斯的手機定位在南加州河濱縣(Riverside)的一個地址。而監視器顯示兇嫌和被害人進入酒店90分鐘後，兇嫌獨自離開，步行穿越提璜納和聖地牙哥之間的聖伊西德羅入境點。目前尚不清楚嫌犯何時可能被引渡到墨西哥。