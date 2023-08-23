我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機亡 前MI6高官：俄早已發包要處理他

世說新聞╱華女英國飛洛城 不畏暴雨只為看他3秒

涉殺4名性工作者 唐尼男子被控仇恨殺害女性罪

編譯侯乃云 / 即時報導
涉嫌殺害3名性工作者的兇嫌瑞維拉（聯邦司法部）
涉嫌殺害3名性工作者的兇嫌瑞維拉（聯邦司法部）

涉嫌謀殺墨西哥城市提璜納的4名性工作者，洛杉磯縣唐尼市男子布萊恩．瑞華拉(Bryant 'Eduardo' Rivera)於父母家中遭逮捕，目前正等待引渡到墨西哥受審。瑞維拉涉嫌在2021年至2022年間謀殺3名提璜納性工作者，現在懷疑有第4名受害人。

現年30歲的凶嫌於7月6日被FBI特工和美國司法部法警逮捕，面臨女性殺害罪的指控，這是一種被定義為故意殺害女性或女孩的仇恨罪行。聯邦公共辯護律師曾替瑞維拉爭取保釋，要求將他帶上定位監測器後軟禁在家裡，因為他沒有前科，並且透過快遞工作資助父母。「沒有證據表明瑞華拉對加州中部，或其他美國地區構成立即的危險，他已經在此和平居住了30年。」辯護律師表示。

佛羅里斯（Ángela Carolina Acosta Flores）是其中一名受害者，該案於2022年1月25日中午左右開始調查，當時Cascadas酒店的員工發現她赤裸躺在404號房間的浴室內，已無生命跡象。這家酒店位於提璜納的紅燈區正上方，佛羅倫斯是一名舞者和偶爾接案的性工作者。

1月24日晚間她進入酒店後和她的母親失聯，她的男友隨後在凌晨也找不到她。在佛羅倫斯的屍體被發現後，她的母親發現佛羅倫斯的手機定位在南加州河濱縣(Riverside)的一個地址。而監視器顯示兇嫌和被害人進入酒店90分鐘後，兇嫌獨自離開，步行穿越提璜納和聖地牙哥之間的聖伊西德羅入境點。目前尚不清楚嫌犯何時可能被引渡到墨西哥。

墨西哥 加州 司法部

上一則

世說新聞╱華女英國飛洛城 不畏暴雨只為看他3秒

下一則

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

延伸閱讀

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹
皇后區已婚女教師 被控強姦14歲男學生

皇后區已婚女教師 被控強姦14歲男學生
「好聲音」愈爆愈黑 那英與姊姊被控靠節目搞錢

「好聲音」愈爆愈黑 那英與姊姊被控靠節目搞錢
教練毆死6歲童 判學區賠3000萬

教練毆死6歲童 判學區賠3000萬
洛城6歲童遭教練毆打身亡 母訴學區贏3000萬賠償

洛城6歲童遭教練毆打身亡 母訴學區贏3000萬賠償
唐尼少年管教所昨夜騷亂 洛縣警察迅速控制局勢

唐尼少年管教所昨夜騷亂 洛縣警察迅速控制局勢

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
小心病從口入… 廚房3物 你定期更換了嗎

小心病從口入… 廚房3物 你定期更換了嗎
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險