加州社區學院擴大招生 完成教育創造未來

加州社區學院代理副總校長Lizette Navarette歡迎更多社區人士加入。（社區學院官網）

生活上豐衣足食、工作上讓自己感興趣、下班後陪伴家人共度快樂時光，這就是很多成功人士的普遍生活，而他們都曾接受過所需要的高等教育 。加州 社區學院代理副總校長（Interim deputy chancellor）Lizette Navarette表示，歡迎更多人加入社區學院，完成所需要的教育，成為成功階層中的一員。

Lizette Navarette指出，很多人對生活有所期待，追求自己的目標，但在考慮未來時請記住：您所在地區的加州社區學院( California Community Colleges)已經準備好為您提供幫助。無論您是想完成學位還是開始新的學業，或是獲取職業發展的技能，社區學院一直都是很好的選擇，而且現在比以往任何時候都要好。入學者無需放棄工作或徹底改變生活，就可以獲得更多的教育或培訓——這裡有各種各樣的選擇讓大學之路成為可能。

當然，有些學生需要支付房租、購買食品，但社區學院現在都設有「基本需求」中心，幫助學生滿足基本需求。無需在城裡四處奔走尋找經濟援助，直接去學校瞭解有關財務補助、公共福利以及降低開支的項目，幫助實現收支平衡。開始填寫FAFSA或加州夢想法案申請，有助於確定個人是否有資格接受財務援助。幸運的是，今年的申請截止日期已延期至9月5日。

作為第一代美國人和學生成功的倡導者，社區學院指導求學者找到合適的課程，並且避免浪費時間。特別是當申請人在育兒、打工或其他事務與大學學業之間來回忙碌時，社區學院能夠提供支持。加州社區學院現在收到了州政府撥款，可以為社區人士重返校園之時提供專門的大學就讀指南。

成為社區學院的學生沒有年齡限制或考試門檻，申請人不需要有高學分或優秀的考試成績；擁有比大學學分更多的生活經驗也是可以的；您仍然會受到歡迎。

有些課程只需幾個月，而其他的則可能需要一年或兩年，但最終的經濟效益非常明顯——上社區學院很值得。社區學院的畢業生賺更多的錢、財務更穩定、身體更健康，並且他們更有可能讓自己的孩子上大學。這就是為什麼加州設立了總共116所社區學院，擁有數百萬名學生。所以，加入加州社區學院，為自己和更光明的未來投資 。時不我待，今天就登錄www.ICanGoToCollege.com來獲取更多訊息，為自己和家人創造更美好的未來。