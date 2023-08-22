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洛杉磯市西北Ojai 今日餘震規模3.9

洛杉磯訊
位於洛杉磯市中心西北83里的奧海（Ojai）20日發生5.1級地震兩天後，22日再度發生3.9級餘震，當地民眾有較强震感，城中區秩序正常。（李若提供）
位於洛杉磯市中心西北83里的奧海（Ojai）20日發生5.1級地震兩天後，22日再度發生3.9級餘震，當地民眾有較强震感，城中區秩序正常。（李若提供）

位於洛杉磯市中心西北83英里的奧海（Ojai）20日發生5.1級地震兩天後，22日再度發生3.9級餘震，當地民眾有強烈感覺，所幸均未有人員傷亡傳出，當地城中區秩序如常。

据美國地質調查局活動頁面顯示，22日的餘震發生在當天凌晨4：39分，當地不少居民被地震震醒。地圖顯示，震中36英里外的Moorpark地區也有震感。22日上午奧海附近地區還發生了幾次較小的餘震，震級均低於3.0級。

20日在喜萊莉熱帶風暴帶來傾盆大雨的當天下午2點41分，奧海發生了5.1級地震。當時洛杉磯縣聖費南多谷都有強烈震感，更遠的聖蓋博谷不少華洋民眾也有感覺。20日的地震造成當地一些財產損失，但沒有嚴重受傷報告。

隨後的幾個小時内當地發生了數十次的餘震，其中一次震級為4.0左右。美國地質調查局表示，在級別較高的地震之後經常會發生餘震，可能會持續數天後數周，但震級通常會逐漸降低，但也不完全排除發生級別更大的地震。21日，奧海還發生了一次震級為3.5級的餘震。

南加大地震中心教授酈永剛根據美國地質調查局資料表示，預計到8月27日晚上22時，也就是未來五天内，奧海還可能有更多餘震：發生3級以上餘震的可能性為84%，最多可能有29次；發生4級以上餘震的可能性為33%，最多可能四次；發生5級以上餘震的可能性為5%；發生6級以上的地震的餘震可能性為0.6%，震級超過原來地震的可能性概率較低；發生7級以上地震的可能性為0.06%。

地震 洛杉磯 南加大

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