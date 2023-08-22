洛杉磯港機場 截獲香港冒牌蘋果手錶耳機

7月中旬短短一周內，CBP查獲了六批運抵安大略機場和洛杉磯/長堤港的非法假冒蘋果產品。（CBP提供）

聯邦海關和邊境保護局（CBP ）與安大略國際機場（ONT）和洛杉磯 /長堤 港（LA/LB）聯手，查獲涉嫌假冒蘋果商標的1200對無線耳機和220隻手錶等。如果是真品，這批查獲的產品零售價約爲39萬6812元。執法部門表示，這批假冒產品是通過隱藏在普通的包裝中從香港運抵美國。

聯邦海關和邊境保護局表示，7月中旬，短短一周內就查獲了六批分別通過空運到達安大略機場和通過海運集裝箱到達洛杉磯/長堤港的非法假冒產品，這些商品侵犯了蘋果註冊商標和版權，假冒產品包括Apple Watch、Apple Ultra Watch、 AirPods和AirPods Pro。為了逃避CBP的檢測，這些假冒產品隱藏在其他產品包裝中，而不是表現為通用耳機。

CBP洛杉磯主管Carlos C. Martel表示，由這些假冒產品的外觀和感覺與正品蘋果產品極其相似，消費者很容易上當受騙，攔截這些走私假冒產品，不僅保護消費者的利益，也保護美國經濟。

海關電子技術檢驗部門表示，假冒蘋果產品缺乏正品的先進功能，例如主動降噪、防水以及與蘋果設備特有的無縫集成。

CBP洛杉磯機場港口總監Cheryl Davies表示，消費者可以通過在合法商店和授權經銷商處購買產品來保護自己和家人，避免通過第三方網站以及人對人轉售網站，因為後者很容易受騙。此外，在非法網站上購買假冒產品還可能會讓消費者面臨互聯網安全風險，從惡意軟件或勒索軟件會竊取購買過程中共享的個人數據和財務信息。

2022財年，CBP在全國範圍內查獲了近2萬1000批貨物，其中包含2500萬件侵犯知識產權的商品。被扣押貨物市場價將近30億元。其中消費類電子產品佔緝獲總量的3.7%。執法部門指出，如果這些非法假冒產品流入市場，無論對消費者和美國經濟都是重大損失。

CBP目前在全美各大機場和網上開展了一項教育活動，以提高消費者對購買假冒和盜版商品所帶來的後果和危險的認識和責任心。有關假貨意識活動的信息，可上網www.cbp.gov/fakegoodsrealdangers。