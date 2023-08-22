南加蒙市互助希望中心開張 為居民解心結保健康

趙美心（左五）為華埠服務中心和蒙市政府頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

在蒙市市政府支持下，集結多家機構共同組成的「Together We Have Hope」蒙特利公園市互助希望中心於8月21日正式營運，多位嘉賓及合作夥伴出席開幕式，共同搖起代表著希望的鈴鐺，盼望該中心幫助民眾解開心結、治癒創傷和重見希望。

該機構由華埠 服務中心（CSC）主導，集結了亞美公義促進中心（AJSOCAL）、慈濟、基督教角聲醫療中心、亞太心理輔導及治療中心（Asian Pacific Counseling and Treatment Centers）、群體特別服務（Special Service for Groups）等多家機構，透過多樣化的活動及工作坊，為當地民眾提供舒緩情緒壓力、保持心理健康 的管道。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，「槍擊 案之後，整個社區都受到了創傷，治癒的過程是漫長的，涉及到家庭和社區，蒙市互助希望中心的開設，就是讓所有人能夠沿著治癒之路不斷前進。」她補充，「蒙市互助希望中心提供的服務是為社區的獨特需求而定的，不僅有個人心理諮詢和治療，跨多種語言的治療活動和研討會，還有瑜伽、諗誦、種植盆栽等，最重要的是，希望能夠能夠將舞蹈重新帶回社區。」她特別感謝了華埠服務中心投入資金、資源和人力來開設該中心，同時也感謝蒙市政府慷慨地為該中心免租到今年年底，並為他們頒發了感謝狀。

蒙市議員暨華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo) 介紹說，蒙市互助希望中心是一個社區中心，將幫助公眾解決心理健康問題。「事實上我們的社區裡一直存在心理健康問題，新冠疫情讓情況變得更加艱難，而1月21日發生的槍擊案悲劇更是將這個問題放大，這說明我們亞裔社區需要一個心理健康中心。」他補充說，「通過蒙市互助希望中心與社區合作，提供心理健康信息、諮詢、小組會議、幫助課程等，晚上還會舉行幫助社區座談會。這個服務中心將每周開放五天，為居民提供服務。」

蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員羅霈霆（Henry Lo）、饒影凡（Yvonne Yiu）、華埠服務中心董事會副主席張志堅(Joseph Chang)、執行長伍競群(Peter Ng) 、中華會館主席李金生等出席了當天的開幕儀式。