熱帶風暴澆不滅追星熱 洛城KCON人山人海

8月20日，即便喜萊莉帶來瓢潑大雨，KCON現場仍人山人海。（受訪者提供）

熱帶風暴喜萊莉 (Hilary)8月20日過境南加，洛杉磯 地區許多娛樂活動被迫取消或暫停，但為期四天的KCON仍照常進行。儘管許多從外地赴洛杉磯參加活動的粉絲面臨航班取消、改簽機票難及惡劣天氣出行麻煩等問題，但都沒有影響他們追星的熱情，KCON場館20日依舊是人山人海。

KCON是全美規模最大的以韓國流行文化為主題的會展，從2012年開始一直在洛杉磯舉辦，吸引來自全美各地的K-pop（指韓國流行音樂）粉絲參與。2023年KCON的舉辦時間是8月18日至20日。儘管熱帶風暴喜萊莉過境，但KCON仍宣布活動照常進行，無論是白天的會展和粉絲見面會，還是晚上的演唱會都不受影響。同時，為避免淋雨，KCON開放更多室內空間供粉絲排隊入場。

儘管20日洛杉磯雨勢很大，但澆不滅粉絲們的熱情，華人K-pop粉絲小莫專程從紐約趕來，最期待的就是20日的演出。小莫說，她喜歡的女團ITZY和(G)I-DLE，在20日都會有表演，因此雖然知道天氣狀況惡劣，她也不想取消行程。小莫中午12時先參觀會展，當時場館外已經開始下雨，她以為受天氣影響，活動較前兩日會比較冷清，沒想到還是要排隊進場，而且場內人山人海。「大多數粉絲都打扮得很漂亮，看起來沒有被壞天氣影響心情。」

小莫指出，雖然天氣沒有影響KCON的舉辦，卻讓她接下來的行程變得艱難。小莫是上班族，原定8月21日（周一）凌晨飛回紐約，以便白天上班上班，但受喜萊莉影響，她的航班取消，最早也只能改簽到8月22日。小莫只好跟公司請假，並延長酒店入住時間，她希望航空公司能報銷部分酒店花銷。小莫說，在洛杉磯多玩一天也挺好，希望22日能順利回家。另一位華人K-pop粉絲小璇從德州飛來洛杉磯，原計畫20日下午返程但同樣碰到航班取消，改簽機票時被告知最早的票要等到23日，跟航空公司多次溝通後，才將票改到22日。

小莫在20日晚參加的演唱會，場館不是露天，因此沒有淋雨的擔憂。表演十分精彩，惡劣天氣造成的返程不便早被拋諸腦後。小莫非常期待明年的KCON，表示只要舉辦，她就會再來。