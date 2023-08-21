熱帶風暴過境 南加內陸多地被淹 民眾被困泥石流

南加內陸多地被水淹。（居民提供）

84年來首次過境南加 的熱帶風暴 喜萊莉(Hilary)，對內陸部分地區造成嚴重影響。聖伯納汀諾縣、河濱縣多地發生不同程度災情，部分學校8月21日關閉。據KTLA報導，由於本次風暴中心較原來預計的路徑東移，因此對內陸地區的影響相對較大。目前暫無人員傷亡報告。

（影音來源：臉書/記者啟鉻後製）

南加橙縣和內陸地區8月21日部分道路嚴重積水，許多地區的道路上有礫石碎片，讓駕車出行危險性增加。聖伯納汀諾市西北215號公路的偏遠社區Devore，因洪水有駕駛和乘客被困在車內。聖伯納汀諾縣消防局局長Mike McClintock表示，部分民眾試圖駕車通過15號公路與Kenwood街交匯處，那裡有大片積水導致車輛被困水中，他們均被消防員救出。此外，在持續大雨天氣下，車輛事故也明顯上升。

內陸科奇拉谷地區降雨嚴重。（居民提供）

KTLA報導，Forest Falls的99號消防站附近發生泥石流，從山上沖下來的碎石快速移動，摧毀路徑上的樹木，前去查看險情的消防員們不得不緊急避讓，所幸無人受傷。受影響的地區還包括Oak Glen、SevenOaks等，當地有居民被泥石流與洪水所困。

棕櫚泉（Palm Springs）和教堂市（Cathedral City）、印第歐（Indio)、幻象莊（Rancho Mirage）等地，出現二至四吋降雨。當地居民表示，部分居民區大量積水，有醫院、商家被淹、交通受阻。非營利移民援助組織TODEC表示，已為急需援助家庭提供應急幫助，21日的工作重點是恢復，主要關注受災後無法工作的農場工人。TODEC的團隊正準備將生活物資運往河濱縣西部的一個農場。

因應熱帶風暴喜萊莉可能導致的意外，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣部分學校21日停課。河濱縣關閉學區 主要有標蒙、河濱市加州聽障學校、科奇拉谷、Desert Sands及棕櫚泉學區。聖伯納汀諾縣主要關閉學區有Adelanto、蘋果谷、Bear Valley、 Colton、芳塔那、Helendale、雷德蘭、利維多、Morongo、勝利谷學區。Crafton Hills社區學院和聖伯納汀諾谷社區學院也宣布21日關閉校區。