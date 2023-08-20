熱帶風暴84年來首襲南加 直擊內陸各地災情

喜萊莉風暴造成內陸部分地段大面積積水。（記者啟鉻／攝影）

南加因熱帶風暴「喜萊莉 」影響，自20日晨開始普遍降雨，21日（周一）仍會持續。內陸山地20日發生洪水 和泥石流，市區則出現大面積積水，部分區域發布疏散警告。雖然官方強調不要掉以輕心，但部分華人 居民仍認為「喜萊莉」不會造成太大危險。

影音來源：記者啟鉻

河濱縣府對標蒙（Beaumont）、班寧（Banning）、海梅特（Hemet）和高地泉（Highland Springs）等地居民發出疏散警告（evacuation warning），建議當地居民暫時撤離家園。河濱縣府與聖伯納汀諾縣縣府，還提供數千沙包，供民眾抵禦洪水。

不過本報記者走訪發現，絕大多數居民並沒有在住宅周邊使用沙包。庫卡蒙加牧場市居民Paul表示，由於距離山麓還有一定距離，而且喜萊莉早已降級，Paul不認為喜萊莉會引發洪災，因此沒有在房屋周圍安放沙包。華裔居民翁女士表示，沒有看到周邊鄰居使用沙包，她也認為此次風暴不會造成太嚴重的損害。

而華人相對較多的奇諾岡、奇諾、東谷等地，也沒有太多居民做堆沙包等預防準備。還有華人在微信朋友圈PO文，原先將氣勢洶洶的喜萊莉颶風想得太過嚴重，現在看來一切平安無事。

內陸華美協會創辦人周克蕙則認為，她在風暴到來前，就對經營的物業進行修繕與清理，避免大降雨可能導致的房屋漏水。她認為，不能掉以輕心，估計21日會出現大量積水。

內陸華人僑領李順強來自台灣，經歷過許多颱風。他表示，20多年來，這是首次在內陸普遍強降雨，對於南加內陸的房屋來說，以往氣候乾燥，一旦雨水增加，房屋的維護就需要加強。同時民眾應有防範觀念，比如使用沙包防水，預備蠟燭、火柴在停電時應急，購買食品準備不時之需。

內陸山地小鎮萊特伍德，發生洪水泥石流，交通中斷。（圖：居民提供）

颶風喜萊莉20日雖降級為熱帶風暴，但仍帶來大量降雨，可能導致部分山區和山麓地帶暴發洪水，並刮起持續至21日的大風。

內陸東部地區或有高達每小時55哩的陣風，河濱縣這可能出現每小時30至40哩的持續大風。國家氣象局表示，河濱縣和聖伯納汀諾縣山區居民需做好可能出現大面積洪水、山崩或泥石流的準備。官員敦促居民待在家中或遵守當地的疏散令。

預計21日內陸地區仍會有大範圍降雨，22日則可能出現零星的雷雨天氣。根據美國國家氣象局，自1939年以來，南加州就沒有熱帶風暴登陸。