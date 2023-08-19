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350耆老「舞動人生」學健康通過舞蹈和日常坐姿減少疼

記者張宏╱洛杉磯即時報導
大家紛紛拿出主辦方贈送的毛巾一起在現場放鬆肩膀。（記者張宏／攝影）
大家紛紛拿出主辦方贈送的毛巾一起在現場放鬆肩膀。（記者張宏／攝影）

世界日報及聯合健保（United Healthcare）19日上午為銀髮族在聖蓋博舉辦一項免費「舞動人生」活動，現場參與人數超過預期，有350多名耆老濟濟一堂，學習健康保健知識了解健保新變化。

影音：記者張宏

主辦方洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，舉辦這個活動的目的是帶給大家健康的晚年，通過舞蹈和日常坐姿等溫和的運動讓大家舞出健康。同時現場也會提供有用和資訊和豐富獎品，讓大家收穫多多。

第一名主講人陳冠文是台灣陽明大學物理治療碩士，美國諾瓦東南大學物理治療博士，美國學善健康顧問公司負責人。他的講題是「如何運動以改善銀髮族關節疼痛╱脊椎問題-架子擺對就健康」。這個環節把現場氣氛推到最高潮，大家紛紛拿出主辦方贈送的毛巾一起在現場放鬆肩膀，學習正確坐姿，大家都說這次來的好值得，信息量滿滿。

陳冠文表示，長者的肌肉質量、力量和功能都在逐漸下降，這會造成生活功能障礙及姿勢不良，最常見的就是容易跌倒，另外姿勢不良容易造成肌肉骨骼系統的疼痛。其實比起看醫生和按摩，適當的訓練，讓姿勢回到理想狀態才更有效。

最簡單的改變其實從坐姿開始，很多人坐姿不正確，比如椅子坐一半，或者椅子放靠墊，其實只有坐滿椅子，讓椅子靠背支撐肩膀，肩膀就不會塌掉，且骨盆也得到放鬆。生活中盡量不要坐沙發，因為沙發很深，身體臀部坐不滿，屬於不良坐姿。

他說，控制骨盆還需臀大肌的支撐，臀部沒有力量才會導致站不穩和膝蓋疼痛，臀橋是很好的鍛煉方式，但做的時候要臀部卷起來 而不是單純抬高，否則只是鍛煉大腿，無法為臀部增肌。蹲馬步也是很好的臀肌肉鍛煉方式，但要注意蹲的時候髖先往下，而不是膝蓋往下。另外五十肩和年齡無關，其英文名稱是冰凍肩，這不是莫名發生的，而肌腱發炎受傷後的後續問題。 避免五十肩要讓肩膀挺起來，通過運動來實現。

另外，現在白卡紅藍卡的申請條件發生變化，聯合健康保險代表陳文姍表示，很多人不知道聯合健保有中文服務，歡迎大家來其天普辦公室做客諮詢。 關於誰能獲得紅藍卡，以前是65歲的合法居民，其指的是合法居住，有工卡即可。但從去年開始只有綠卡拿滿五年才算是合法居民。另外白卡對收入限制也發生改變，且明年開始不看資產只看收入，這意味著更多人能申請白卡。因此白卡用起來要小心，去年7月1日以後申請白卡的人建議要諮詢專業人士下一步要怎麼走。

在問答環節，現場民眾都非常踴躍且對紅藍卡的細節都很了解，還有民眾一邊聽一遍記筆記，相當認真。

第三名講師是林雪貞（Suzan），她是南加州元極舞協會教練。她的講題是「元極舞是逆轉病痛的運動 」，她說，元極舞符合養生要求，舞蹈動作幫助學員改變不良習慣，維護健康在於日常護理，運動不要花本錢。學員都是65歲以上，她已80歲，大家感恩元極舞的幫助。

世界日報及聯合健保（United Healthcare）19日上午為銀髮族在聖蓋...
世界日報及聯合健保（United Healthcare）19日上午為銀髮族在聖蓋博舉辦一項免費「舞動人生」活動，現場匯集350多人。（記者張宏╱攝影）
南加州元極舞協會成員合影。（記者張宏／攝影）
南加州元極舞協會成員合影。（記者張宏／攝影）
林雪貞（Suzan）是南加州元極舞協會教練。（記者張宏／攝影）
林雪貞（Suzan）是南加州元極舞協會教練。（記者張宏／攝影）
陳冠文現場示範如何放鬆肩膀。（記者張宏／攝影）
陳冠文現場示範如何放鬆肩膀。（記者張宏／攝影）
主辦方洛杉磯世界日報總經理李銘濱（左一）和社長于趾琴（左二）為講師和參與者頒發感...
主辦方洛杉磯世界日報總經理李銘濱（左一）和社長于趾琴（左二）為講師和參與者頒發感謝狀。（記者張宏╱攝影）
聯合健康保險代表陳文姍。（記者張宏／攝影）
聯合健康保險代表陳文姍。（記者張宏／攝影）
大家紛紛拿出主辦方贈送的毛巾一起在現場放鬆肩膀。（記者張宏╱攝影）
大家紛紛拿出主辦方贈送的毛巾一起在現場放鬆肩膀。（記者張宏╱攝影）

白卡 紅藍卡 健保

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