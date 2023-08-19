蒙市新法規：城市物業禁止攜槍 私人住宅安全儲存

自今年1月21日以來，蒙市市議會積極關注控槍政策，避免悲劇再次發生。（記者朱敏梓/攝影）

繼通過「槍枝禁售區」法令，即槍枝經銷商店與學校住宅至少相隔1000呎距離之後，蒙特利公園市 （Monterey Park）又在8月16日市議會例會上批准了一項新法規，禁止在城市擁有的物業中攜帶槍枝，並要求個人在住宅內安全儲存槍枝，加強槍枝安全並支持該市的槍枝法規。

安全儲存條例要求住宅中的所有槍枝必須「安全儲存」，存放在上鎖的容器中或用扳機扣上鎖。禁止在城市物業攜帶槍枝的規定包括「根據有效許可證」攜帶隱藏武器的人，但執法人員屬於例外情況。

此外，市議會一致通過了一項承諾，致力於「在其職權範圍內採取一切法律行動，幫助減少槍枝暴力事件。」 該承諾維護負責任公民的擁槍權，以及公民憲法權利與確保社區安全和福祉的義務之間的平衡。

該承諾由蒙特利公園市每位民選官員簽署，表達了市議會致力於尋求聯邦和州解決方案的決心，旨在防止犯罪分子、家庭虐待者以及面臨精神健康或藥物濫用危機的人們獲得槍枝。市議會希望通過這些措施，為所有居民創造一個更安全的環境。

蒙市還支持其他槍枝改革法案，包括參議院 第14 號法案-21 歲法案、參議院第25 號法案-2023 年攻擊性武器禁令和加州 參議院第2號法案，即禁止個人在公共場合攜帶隱藏槍枝或攜帶已上膛的槍枝。

蒙市市長Jose Sanchez表示：「我們相信，這些措施在憲法權利和我們促進社區福祉的義務之間取得了平衡，通過倡導負責任的槍枝擁有和安全儲存，為減少槍枝暴力跨出了重要一步。」

在8月2日的市議會上，蒙市全票通過了一項重要決議案，即在該市的行政法規中添加「槍枝禁售區」，該項法規明確限定，槍枝經銷商店與學校住宅至少相隔1000呎距離。

自1月21日以來，市議會一直積極關注控槍政策，努力避免「舞星」槍擊案此類的悲劇再次發生。