洛縣警局救援隊準備就緒迎戰颶風

洛杉磯縣警局空中搜索小隊在聖蓋博山脈執行尋找失踪者任務。 （洛杉磯縣警局）

在颶風 喜萊莉登陸南加州前夕，洛杉磯 縣警局嚴陣以待，應對颶風可能帶來的危機。洛縣 警局敦促市民在未來幾日盡可能收聽、收看有關颶風的資訊，做好準備。

洛杉磯縣警局警長盧納（Robert Luna）向民眾表示，「請在未來幾天跟進新聞報導。請制定緊急計畫，關心在危險地區的朋友和家人。」

颶風喜萊莉預計20日晚至21日期間登陸南加州，屆時將弱化為熱帶風暴。喜萊莉將帶來極端天氣，包括大雨、洪水、大風、大浪及可能的旋風。

洛杉磯縣警局目前與洛縣緊急事務管理辦公室及其他部門緊密合作，啟動搜尋與救援隊伍，湍流救援專家，以及直升機救援隊。警局還有預備警隊，他們都整裝待發，屆時由指揮中心統一調度。

洛杉磯縣警局也通過下屬信息局將颶風消息傳給公眾。警局鼓勵民眾在社交媒體關注LASDHQ帳號，並註冊警報通知系統。此外洛縣警局與遊民管理局合作，安置在河岸邊駐紮的遊民。

目前洛縣警局及其他部門正在評估河道附近可能的危險，洛縣警局將於其他部門密切合作，應對一切可能問題。洛縣警局也會與各城市警局保持聯繫，確保溝通的有效性。在卡塔利那島（Catalina Island），Avalon分局也正與其他部門合作保證社區安全，制定撤離、救援計畫以及提供醫療協助。

洛杉磯縣第四區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）介紹說，「各個部門都整裝待發，嚴陣以待。」她對遊民群體感到擔憂。「我們遊民安置小隊與洛縣警員合作，正在與這些遊民聯繫。」