我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

颶風逼近 巴沙迪那敦促市民抗災準備

洛杉磯訊
巴沙迪那市鼓勵居民準備好應急包，其中包含防腐食物、水、藥物、手電筒、電池、太陽能充電器、個人衛生用品、寵物用品和現金等必需品。(巴沙迪那消防局)
巴沙迪那市鼓勵居民準備好應急包，其中包含防腐食物、水、藥物、手電筒、電池、太陽能充電器、個人衛生用品、寵物用品和現金等必需品。(巴沙迪那消防局)

隨著喜萊莉颶風即將登陸南加州，巴沙迪那市（Pasadena)和巴沙迪那聯合學區（Pasadena Unified School District）正在積極監測颶風的動態，並敦促居民做好應對準備。

據國家颶風中心稱，喜萊莉預計將於週日晚些時候抵達聖蓋博谷地區，聖蓋博谷的風速預計在峰值時達到58至73哩/小時，強風可能會損壞汽車、門廊、棚屋和移動房屋等，壓倒樹木和電線，以及導致斷電和道路封閉等。

巴沙迪那市水電局主管傑克遜（Sidney Jackson）表示：「我們將安排額外的工作人員待命，並在需要時與鄰近的公用事業公司協調，為一線工作人員提供支持。我們還擁有內部發電設施，可以支持城市的需求或由加州 ISO 運營的電網。」

水電局提醒，如果居民和企業遇到任何電力緊急情況，請及時致電水電局 (626) 744-4673，或與水有關的緊急情況請致電 (626) 744-4138。警察局和消防局將配備人員負責所有的巡邏、消防、護理和其他緊急服務。

巴沙迪那市鼓勵居民準備好應急包，其中包含防腐食物、水、藥物、手電筒、電池、太陽能充電器、個人衛生用品、寵物用品和現金等必需品。

該市還在位於 3430 E. Foothill Blvd. 和1150 Linda Vista Ave 的消防站提供免費沙袋，每位居民限領10個。

此外，巴沙迪那聯合學區已啟動緊急行動中心，但預計學校將按計劃於週一開學，並按照雨天協議繼續教學。PUSD 公共信息官員 Hilda Ramirez Horvath 表示，如果風暴的影響迫使學校週一關閉，學區將在8月20日（星期日）下午1:30之前通知學生、家長和工作人員。學區工作人員正在努力清理所有學校的排水溝、添加沙袋並檢查屋頂。

巴沙迪那市官員敦促所有居民通過在 CityOfPasadena.net/Fire/PLEAS/ 註冊，加入該市的緊急警報系統 (PLEAS)，以接收來自該市的緊急警報和其他信息。

學區 颶風 加州

上一則

聖蓋博市將建匹克球場 占用綠化面積引爭議

下一則

洛縣嘉惠爾醫院工會反駁：院方聲明侮辱護士

延伸閱讀

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水
喜萊莉颶風 料對北加影響較小

喜萊莉颶風 料對北加影響較小
熱帶風暴罕見直撲加州 但將持續減弱

熱帶風暴罕見直撲加州 但將持續減弱
南加華人備戰喜萊莉颶風 築沙袋、整理防洪渠

南加華人備戰喜萊莉颶風 築沙袋、整理防洪渠
首次發布4級颶風威脅警告 颶風喜萊莉或降下逾1年份雨量

首次發布4級颶風威脅警告 颶風喜萊莉或降下逾1年份雨量
南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23

超人氣

更多 >
錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙

寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億

譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術