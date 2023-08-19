颶風逼近 巴沙迪那敦促市民抗災準備

巴沙迪那市鼓勵居民準備好應急包，其中包含防腐食物、水、藥物、手電筒、電池、太陽能充電器、個人衛生用品、寵物用品和現金等必需品。(巴沙迪那消防局)

隨著喜萊莉颶風 即將登陸南加州 ，巴沙迪那市（Pasadena)和巴沙迪那聯合學區 （Pasadena Unified School District）正在積極監測颶風的動態，並敦促居民做好應對準備。

據國家颶風中心稱，喜萊莉預計將於週日晚些時候抵達聖蓋博谷地區，聖蓋博谷的風速預計在峰值時達到58至73哩/小時，強風可能會損壞汽車、門廊、棚屋和移動房屋等，壓倒樹木和電線，以及導致斷電和道路封閉等。

巴沙迪那市水電局主管傑克遜（Sidney Jackson）表示：「我們將安排額外的工作人員待命，並在需要時與鄰近的公用事業公司協調，為一線工作人員提供支持。我們還擁有內部發電設施，可以支持城市的需求或由加州 ISO 運營的電網。」

水電局提醒，如果居民和企業遇到任何電力緊急情況，請及時致電水電局 (626) 744-4673，或與水有關的緊急情況請致電 (626) 744-4138。警察局和消防局將配備人員負責所有的巡邏、消防、護理和其他緊急服務。

巴沙迪那市鼓勵居民準備好應急包，其中包含防腐食物、水、藥物、手電筒、電池、太陽能充電器、個人衛生用品、寵物用品和現金等必需品。

該市還在位於 3430 E. Foothill Blvd. 和1150 Linda Vista Ave 的消防站提供免費沙袋，每位居民限領10個。

此外，巴沙迪那聯合學區已啟動緊急行動中心，但預計學校將按計劃於週一開學，並按照雨天協議繼續教學。PUSD 公共信息官員 Hilda Ramirez Horvath 表示，如果風暴的影響迫使學校週一關閉，學區將在8月20日（星期日）下午1:30之前通知學生、家長和工作人員。學區工作人員正在努力清理所有學校的排水溝、添加沙袋並檢查屋頂。

巴沙迪那市官員敦促所有居民通過在 CityOfPasadena.net/Fire/PLEAS/ 註冊，加入該市的緊急警報系統 (PLEAS)，以接收來自該市的緊急警報和其他信息。