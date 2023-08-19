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聖蓋博市將建匹克球場 占用綠化面積引爭議

記者王若然／聖蓋博市即時報導
匹克球場會移除公園部分綠地，引部分市民不滿。（聖蓋博官網）
匹克球場會移除公園部分綠地，引部分市民不滿。（聖蓋博官網）

聖蓋博（San Gabriel）市議會在今年5月通過了在史密斯公園（Smith Park）新建四個匹克球（Pickle Ball）場的決議。不過該決議在近日引發部分居民的反對，反對意見主要包括新建匹克球場會減少公園綠化面積，匹克球會產生噪音等。

在7月18日的市議會上，市政人員將匹克球場建設承包合同展示給各位市議員。在當天的會議上，有民眾發表了對新建匹克球場的不滿，約300多位民眾還簽署了一份請願書，要求市府撤回修建匹克球的決議。幾位市議員商討之後，決定在8月15日的市議會上再次商討該事宜。

在8月15日的市議會上，不少民眾湧入市政廳，關注市議會對匹克球場的商討。除了現場民眾，還有不少通過電子郵件和書信方式發表看法，讓當天對該議程的商討進行了足足三個小時。民眾有支持新建匹克球場的，也有不支持的。在來信中，聖蓋博市民支持和反對的信件分別有27封和20封；非聖蓋博市民中，支持和反對的分別有34封和一封。市政人員在會議上一一朗讀了這些來信。

總的來說，反對新建匹克球場的民眾意見主要是對公園綠化面積減少的考量。此外，四個匹克球場占用8250平方呎，減少了公園其他娛樂項目可使用面積，以及民眾還擔心匹克球場有燈光和噪音污染。

不過根據市政人員的報告，新建匹克球場需要移除五棵樹，但會以2:1的比例重新栽種在附近。也就是說，會新栽10顆樹。被移除的步行道也會重新安置在別處。雖然沒有足夠證據顯示匹克球噪音會影響附近居民，但市政人員還是建議安裝噪音隔離帶。

經過約三小時的商討，聖蓋博市議員最終以三比一通過決議（副市長吳程遠缺席當天會議），繼續新匹克球場的建設事宜。市長哈靈頓（John Harrington）投了反對票，他表示，「這是一個艱難的決定。」史密斯公園的綠化確實有限，開放的娛樂區域很重要，匹克球的建立可能會減少其他人使用公園的空間。市議員Denise Menchaca支持匹克球場的建立。她說，匹克球的益處有很多，最近越來越多的年輕人、小孩也開始打球，城市應該關愛年輕人、銀髮族。匹克球場的建立相比目前的綠地，更能使民眾受益。

目前史密斯公園鄰西百老匯街（W Broadway）有兩個網球場。新的匹克球球場將建在兩個網球場的西側，緊挨網球場。匹克球場面積與網球場面積相似，不過相同面積的場地卻可以容納四個獨立匹克球場。建成後，將為民眾提供四個獨立匹克球專用場地，預計花費約10萬元。

在8月15日的市議會上，經過約三小時的商討，聖蓋博市議員最終以三比一通過決議，繼...
在8月15日的市議會上，經過約三小時的商討，聖蓋博市議員最終以三比一通過決議，繼續匹克球場的新建。（視頻截圖）

聖蓋博 百老匯

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