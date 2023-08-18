我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智能手表95%表帶積聚有害細菌 2種材料較易帶菌

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

持槍劫奪4支手機 南加兩嫌未料被警定位

記者啟鉻／安大略即時報導
圖為遭警方拘捕兩名嫌犯。（警方提供）
圖為遭警方拘捕兩名嫌犯。（警方提供）

南加內陸安大略市（Ontario）警方17日宣布，拘捕了兩名持槍劫匪，嫌犯年齡均為20歲，涉嫌兩起暴力搶劫案，搶走受害人手機。同時警方相信還有其他受害者。

據安大略警局提供資訊，8月16日晚約6時，警方接到報警，趕到位於Mills Circle4500號街區的搶劫案發生地點。

警方了解到，一名受害人手機被身穿深色服裝帶口罩的劫匪搶走。稍後，約在晚上7時，距離原案發地點僅約四哩的Vineyard 街和Sixth 路交匯，再次發生一起持槍搶劫案，受害者手機同樣被搶。受害者還提供劫匪樣貌特徵，與第一起案件劫匪相似。警方表示，根據目擊者描述和現場證據，確定兩起搶案存在聯繫。

警方調查人員還成功追蹤到一支被搶手機位置，在市區一棟公寓大樓內。警方迅速在公寓逮捕兩名男子，與目擊者描述相同。經過進一步調查，確認兩嫌犯分別是安大略市居民Christian Carter-Gray和厄普蘭市居民Terraun Gray，並從嫌犯身上搜到四支手機，包括先前兩起搶案被搶的兩部手機。在附近一輛轎車後，還發現了其它犯罪證據，該車被確認為兩名嫌犯的交通工具。

目前，兩名嫌犯涉嫌搶劫、共謀、持有搶劫財物以及拒捕，關押在內陸西谷拘留中心。

口罩 南加

上一則

颶風喜萊莉來襲 南加警戒 周末至下周二受影響

下一則

道奇棒球賽500台僑參與 為明年道奇台灣日暖身

延伸閱讀

警察不會追 搶犯無忌憚？ 芝警叫停追捕持槍劫犯惹議

警察不會追 搶犯無忌憚？ 芝警叫停追捕持槍劫犯惹議
芝華埠治安不靖 3嫌持槍搶劫商家

芝華埠治安不靖 3嫌持槍搶劫商家
聖伯納汀諾匪持槍搶劫便利店 遭警擊斃

聖伯納汀諾匪持槍搶劫便利店 遭警擊斃
南加匪持槍搶劫便利店 遭警擊斃

南加匪持槍搶劫便利店 遭警擊斃
爾灣珠寶店遇打砸搶 3劫匪在逃

爾灣珠寶店遇打砸搶 3劫匪在逃
男持槍搶銀行 警出動裝甲車對峙逮捕

男持槍搶銀行 警出動裝甲車對峙逮捕

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19

超人氣

更多 >
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死
8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩
急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡
「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？