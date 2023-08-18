持槍劫奪4支手機 南加兩嫌未料被警定位

圖為遭警方拘捕兩名嫌犯。（警方提供）

南加 內陸安大略市（Ontario）警方17日宣布，拘捕了兩名持槍劫匪，嫌犯年齡均為20歲，涉嫌兩起暴力搶劫案，搶走受害人手機。同時警方相信還有其他受害者。

據安大略警局提供資訊，8月16日晚約6時，警方接到報警，趕到位於Mills Circle4500號街區的搶劫案發生地點。

警方了解到，一名受害人手機被身穿深色服裝帶口罩 的劫匪搶走。稍後，約在晚上7時，距離原案發地點僅約四哩的Vineyard 街和Sixth 路交匯，再次發生一起持槍搶劫案，受害者手機同樣被搶。受害者還提供劫匪樣貌特徵，與第一起案件劫匪相似。警方表示，根據目擊者描述和現場證據，確定兩起搶案存在聯繫。

警方調查人員還成功追蹤到一支被搶手機位置，在市區一棟公寓大樓內。警方迅速在公寓逮捕兩名男子，與目擊者描述相同。經過進一步調查，確認兩嫌犯分別是安大略市居民Christian Carter-Gray和厄普蘭市居民Terraun Gray，並從嫌犯身上搜到四支手機，包括先前兩起搶案被搶的兩部手機。在附近一輛轎車後，還發現了其它犯罪證據，該車被確認為兩名嫌犯的交通工具。

目前，兩名嫌犯涉嫌搶劫、共謀、持有搶劫財物以及拒捕，關押在內陸西谷拘留中心。