洛縣警局精神評估營地建成 應對患者有效執法

洛杉磯縣警局精神評估訓練營落成剪綵。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 縣警局、工業市 （Industry）政府17日在該市舉辦剪綵儀式，慶祝洛杉磯縣警局精神評估隊伍（Mental Evaluation Team，MET）新地區訓練基地的建成，訓練警員在執法過程中正確應對自閉症患者。

該處訓練基地位於工業市Stafford大街15500號街區，佔地約5000平方呎。該處訓練基地主要用於警員加深對自閉症患者的了解，以及在執法過程中如何處理有自閉患者的情況。該處基地還用於其他MET精神健康課程的培訓。

該建築有多個教室以及一個沈浸式交互性訓練室，該基地還配有辦公室、廚房、會議室等設施。根據MET隊伍隊長（Captain）Geoffrey Deedrick，一個教室可容納約35名警員。Geoffrey Deedrick介紹說，這些課程非常重要，他舉例說，如果警員在出任務時遇到自閉症患者，他們表面上不配合調查，其實他們有獨特的回應方式。具備這些知識，可以讓警員更好地識別自閉症患者，更有效地解決危機。他還說，近幾年，特別是疫情期間及之後，社區中有精神問題的民眾越來越多，也讓警局意識到為警員普及精神、心理健康知識，及應對方法很重要。

洛縣 警長盧納（Robert Luna）在剪綵儀式上介紹說，洛縣MET小隊是由34人組成。他們是經過專業心理精神知識訓練的隊伍，分派在洛縣甚至加州輔助執法人員。此外MET還負責對警員進行相關專業培訓。

Autism Interaction Solutions創始人Kate Movius介紹說，自閉症課程2016年納入MET培訓課程中，至今超過千名警員接受了該課程。畢業的警員被頒發以資格證。她表示，接受MET相關培訓不是每個警員必須要做的，不過立法部門正在商討，可能在未來，接受精神、心裡健康知識培訓將成為警員的必修課。

工業市市長Cory Moss是一位關愛自閉症群體的倡導者。在該基地建成前，2020年至今，該市工業山會展中心（Industry Hills Expo Center）舉辦培訓課程超過86次。在此之前，洛杉磯縣警局的培訓課程分散在各地，沒有集中訓練基地。