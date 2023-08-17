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洛縣警局精神評估營地建成 應對患者有效執法

記者王若然／工業市即時報導
洛杉磯縣警局精神評估訓練營落成剪綵。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣警局精神評估訓練營落成剪綵。（記者王若然／攝影）

洛杉磯縣警局、工業市（Industry）政府17日在該市舉辦剪綵儀式，慶祝洛杉磯縣警局精神評估隊伍（Mental Evaluation Team，MET）新地區訓練基地的建成，訓練警員在執法過程中正確應對自閉症患者。

該處訓練基地位於工業市Stafford大街15500號街區，佔地約5000平方呎。該處訓練基地主要用於警員加深對自閉症患者的了解，以及在執法過程中如何處理有自閉患者的情況。該處基地還用於其他MET精神健康課程的培訓。

該建築有多個教室以及一個沈浸式交互性訓練室，該基地還配有辦公室、廚房、會議室等設施。根據MET隊伍隊長（Captain）Geoffrey Deedrick，一個教室可容納約35名警員。Geoffrey Deedrick介紹說，這些課程非常重要，他舉例說，如果警員在出任務時遇到自閉症患者，他們表面上不配合調查，其實他們有獨特的回應方式。具備這些知識，可以讓警員更好地識別自閉症患者，更有效地解決危機。他還說，近幾年，特別是疫情期間及之後，社區中有精神問題的民眾越來越多，也讓警局意識到為警員普及精神、心理健康知識，及應對方法很重要。

洛縣警長盧納（Robert Luna）在剪綵儀式上介紹說，洛縣MET小隊是由34人組成。他們是經過專業心理精神知識訓練的隊伍，分派在洛縣甚至加州輔助執法人員。此外MET還負責對警員進行相關專業培訓。

Autism Interaction Solutions創始人Kate Movius介紹說，自閉症課程2016年納入MET培訓課程中，至今超過千名警員接受了該課程。畢業的警員被頒發以資格證。她表示，接受MET相關培訓不是每個警員必須要做的，不過立法部門正在商討，可能在未來，接受精神、心裡健康知識培訓將成為警員的必修課。

工業市市長Cory Moss是一位關愛自閉症群體的倡導者。在該基地建成前，2020年至今，該市工業山會展中心（Industry Hills Expo Center）舉辦培訓課程超過86次。在此之前，洛杉磯縣警局的培訓課程分散在各地，沒有集中訓練基地。

參加當天剪綵儀式的還有：聯邦眾議員Grace F. Napolitano，天普市市議員Cynthia Sternquist，洛杉磯縣縣政委員辦公室代表，National Alliance for Mental Illness，LA FOUND，Alzheimer’s Association等。

Autism Interaction Solutions創始人Kate Movi...
Autism Interaction Solutions創始人Kate Movius。（記者王若然／攝影）
一間教室可容納35位警員。（記者王若然／攝影）
一間教室可容納35位警員。（記者王若然／攝影）
MET隊伍隊長（Captain）Geoffrey Deedrick。（記者王若然...
MET隊伍隊長（Captain）Geoffrey Deedrick。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣警局精神評估隊組建成立。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣警局精神評估隊組建成立。（記者王若然／攝影）
新的培訓基地包含多個教室和一間沈浸交互式教室。（記者王若然／攝影）
新的培訓基地包含多個教室和一間沈浸交互式教室。（記者王若然／攝影）
洛縣警長盧納（Robert Luna）致詞。（記者王若然／攝影）
洛縣警長盧納（Robert Luna）致詞。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 洛縣 工業市

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