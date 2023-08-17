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南加警追賊 拼體力翻七圍欄 如動作大片

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
南加警員夜追竊賊，翻越七道圍欄拿下。(SBPD)
南加警員夜追竊賊，翻越七道圍欄拿下。(SBPD)

南加內陸聖伯納汀諾市(San Bernardino)警局一名警員，近日在夜晚巡邏時，發現一名機車駕駛違反停車標誌（Stop）交通規則，正要上前詢問時，該駕車人棄車逃入一片居民區。警員跑步追趕，翻過七道圍欄，最終將嫌犯拘捕。後調查得知，嫌犯還是一名機車竊盜。執勤警員體力超強，追嫌犯過程如同一部警匪大片。

視頻:SBPD;後製:記者啟鉻

該案發生在一天前深夜。嫌犯開車跑進一個酒店，將機車丟棄在酒店下方樓梯過道，翻過酒店後牆進入後方一片居民區。警員隨後追趕，在翻越其中一道圍欄時，警員險些腳部受傷。嫌犯倉惶穿過一個加油站，然後又進入一棟民宅後院。警員追捕中，看見居民後院車中有閃光，以為嫌犯藏在車中。但嫌犯已經跑遠。警員奮力繼續搜索，在連續翻越幾道居民宅院圍欄後，終於將精疲力竭的嫌犯抓獲。追擊嫌犯中，警員表現出超強體力，過程猶如一部警匪大片。

警方將嫌犯拘捕，後調查得知，嫌犯駕駛的機車也是偷竊的。該嫌犯被控多項重罪。

據了解，目前聖伯納汀諾市警局正在招募警員，希望有志於打擊犯罪維護社區治安的人士加入警察隊伍。了解招募詳情，可致電聖伯納汀諾市警局909-384-5742或上網www.joinsbpd.org

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