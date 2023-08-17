大熊一周來三次 愛吃這戶花生醬

大熊在Thomas家的冰箱內找到自己最愛吃的花生醬。（Thomas Malooly提供）

洛杉磯縣聖蓋博谷天使 森林山邊一戶人家，近日一周內有一隻大熊三次來訪，翻箱倒櫃找吃的，兩次被警察趕走仍不罷休，直到第三次吃完那罐花生醬才罷休。

家住西拉瑪德瑞（Sierra Madre）天使國家森林附近社區的洛杉磯加大退休 教師Thomas Malooly說，他在當地居住30多年，以前也見大熊進入社區，但最近一周內大熊三次光顧，讓他全家人又喜又驚。

「我想它是發現了我們的冰箱裡有花生醬，所以一定要全部吃完，才肯罷休」，Thomas說，日前一個下午，正在家中休息的女兒梅根突然看到院子有一個棕黑色的龐然大物在移動，定睛一看，是一隻體型巨大的熊。熊在離他們房子門窗不遠的院子中上東瞧瞧西看看，爬上爬下，最後爬上一棵樹玩耍了好一會兒，「它從樹上掉下來的時候，看起來有點像消防員從一根桿子上滑下來，又像一個喝醉了的嬰兒」。他說，那隻熊看上去大約在300至400磅之間，站起來大概比成人矮一些，目測五呎左右。不過那天熊最後並沒有進到家裡來，在院子裡玩了好一會後，然後輕鬆翻過五尺高牆離去。

沒想到兩天後，大熊又回來了。上周四，正在家中地下室看棒球賽電視直播的Thomas突然聽到頭頂上一聲巨響，他以為是女兒在樓上打翻了東西，大聲叫喊她的名字。沒想到女兒也在樓上大叫老爹。上去一看，家中後院通向陽光室的鐵網紗門已破了一個大洞，隱約看到一隻大熊在陽光室裡冰箱附近翻箱倒櫃。父女倆大氣不敢出，驚慌中的Thomas悄悄撥了911。

「警察行動真的很快」，Thomas說，他和911接線員的通話還沒有完成，兩名警員就到了，一人拿著一支長槍，槍口上都有橘紅色標誌（為非傷害性槍枝）。警員故意在院子中發出聲音。大熊顯然聽到動靜，扔下手中的一個罐子，出門之前卻順手拿走了桌子上的一包巧克力牛角包，慢慢悠悠回頭看了一眼，再次翻過高牆，揚長而去。

Thomas說，因為他家離天使森林只有一個街區，各種小動物經常光顧，包括浣熊，所以他家連接後院的門窗都加上了鐵絲網，門把手也加固，沒想到大熊還是如入無人之境。他家陽光室冰箱裡存放的大多是罐頭食物，預備緊急補給。他周四在大熊離開後發現所有的罐頭都沒能打開，唯獨大罐花生醬少了一半。

本以為事情就過去了。沒想到兩天後，大熊又再次回到Thomas家。「我們簡直不敢相信！我猜他是來繼續吃那瓶花生醬的」，果然，大熊再次闖過主人未及修理的鐵網紗門，直奔那個裝有花生醬的冰箱，這次Thomas一家有了經驗，敲鍋敲盆發出聲音，老熊似乎瞭解主人家的套路，也不慌張，在冰箱前門口停留了一會，大搖大擺離開。