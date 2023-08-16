中華會館為茂宜島賑災 記者會募款萬元抛磚引玉

羅省中華會館及美國退伍軍人協會628分會聯合發起為夏威夷茂宜島火災緊急募款活動。（記者子為/攝影）

羅省中華會館及美國退伍軍人協會628分會，8月16日合力發起為夏威夷茂宜島 火災緊急籌款活動。中華會館主席李金生、副主席司徒展環率先各捐1000美元，其轄下僑團公所及首長積極響應，現場共募得9630美元。

李金生表示，近日夏威夷茂宜 (Maui) 島發生無情大火，造成人命死傷無數，房屋破損2000多間，經濟損失目前難以預測；從電視新聞報導，可以看到整個Lahaina 社區，毀於一旦，數以千計災民亟待援助。他表示，合力發起緊急籌款賑災活動，本著人道，大眾一家，一方有難，八方響應；不論膚色人種，同舟共濟。他呼籲社會各界慷慨解囊，幫助災民早日重建家園。

中華會館副主席司徒展環是一位退伍軍人，也是美國退伍軍人協會628分會成員。他表示，美國退伍軍人協會在夏威夷設有分會，所以這次賑災之善款，將全部直接交給美國退伍軍人協會檀香山分會處理，由他們直接分發給災民，可以減免行政費用。

李金生表示，捐款接受現金或支票 ，請直接交到中華會館，或郵寄至：CCBA 925 N. Broadway, Los Angeles, CA 90012。支票抬頭：CCBA；請註明：茂宜島火災或 Maui Wildfires Relief。

司徒展環表示，賑災捐款將分兩期進行， 第一期截止日期是8月23日，第二期截止日期是9月10日；當截止日期到了，就會立即匯款至美國退伍軍人協會檀香山分會。

中華會館顧問馬樹榮表示，這次募捐很有意義，他從電視上看到大火的實況，以及整個城市被毀壞，感到十分心疼。他號召大家踴躍捐款，幫助災民，也是關心美國社會的一種體現。

美洲中華會館聯誼會執行秘書長張自豪表示，夏威夷是美麗的島嶼，但因為氣候變遷而逐漸乾燥，造成如此大的災難。張自豪認為，同理心和同情心非常重要，這樣的天災也是提醒大家減碳節能、保護環境。通過捐款，不僅可以獻出愛心，也能為環境保護出一分力。

當天到場人士都積極響應號召並參與捐款，即時宣佈捐款金額共計九千六百三十元。