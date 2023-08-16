洛縣新增三市租金管控 小房東喊難以維持

洛縣梅伍特市、庫達海市和貝爾花園市近日開始實施租金管控措施。（本報檔案照）

面對不斷飆升的租金 和日益嚴重的住房負擔能力危機，洛杉磯 縣一些城市頒布了新的租金管制法令，試圖保護租客免受高房租影響。然而，這些舉措也引起了反對聲音，一些人認為此類措施會「適得其反」。

洛杉磯縣梅伍特市（Maywood）今年2月首次實施了為期60天的租金凍結（23-01-U緊急法令），後延長至9月。該市議會於7月26日批准了一項租金穩定條例，規定自2023年9月22日起，出租房的年租金漲幅限制在4%或消費者物價指數（CPI），以較低者為準。與此同時，鄰近的貝爾花園市（Bell Gardens）和庫達海市（Cudahy）也在近日實施了類似的租金管控措施，租金漲幅上限分設為4%和3%。

這三個城市的人口主要由拉丁裔和移民工人組成，從事製造業、食品和其他服務業工作。租房者分別佔梅伍特市人口的73%以上、庫達海市人口的86%和貝爾花園市79%的人口。這裡曾被認為是洛杉磯市附近租金最便宜的地區之一，但租金的急劇上漲，使得一些居民搬遷到更便宜的地區甚至不同的州。

然而，反對者認為，此類措施將阻礙新住房的開發，使現有住房危機進一步惡化。大洛杉磯公寓協會（Apartment Association of Greater Los Angeles）指出，這些法律侵害了房東 的利益，抑制了解決住房危機的關鍵途徑——新房的建設。此外，反對者指出，除非允許小房東提高租金，否則他們根本無法應對日益上漲的成本。此類租金管制還將把小房東趕出租賃市場，讓企業房東趁機而入，翻新公寓後再以更高的價格出租。

在聖蓋博谷的巴沙迪那（Pasadena）市，出租房屋委員會（Pasadena Rental Housing Board）也於8月4日發布最新公告，敦促房東遵守年度租金一年只能上漲一次的規定，停止所有無正當理由的租戶驅逐。

根據該市租金管控法案Measure H的規定，新的保護措施和政策包括：有限的租金上漲，規定租金上漲現在僅限於每12個月一次。截至2023年9月30日，合法租金最高漲幅為6%。新的「基本租金」（Base Rent）：對於2021年5月17日或之前開始的租約，基本租金就是該租賃日期生效時的租金，而對於2021年5月17日之後開始的租約，則是租戶首次入住時支付的租金。

從全州來看，2020年1月頒布一項法律將大多數年租金漲幅限制在通膨率加上5%。而進一步收緊全州租金控制的措施將在2024年11月的加州投票中出現。加州州務卿辦公室（California Secretary of State）已核實了61萬7000個支持「租房者正義法案」（Justice for Renters Act）的簽名，該提案將取代現行的「科斯塔—霍金斯租屋法案」 （Costa-Hawkins Rental Housing Act）。這項已有28年歷史的法律禁止對1995年之後建造的單戶住宅、公寓和出租房實施租金管制。