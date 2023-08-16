我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

洛縣West Covina買刮刮樂 女子神奇預感中百萬大獎

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
圖為中獎刮刮樂彩券。（KTLA）
圖為中獎刮刮樂彩券。（KTLA）

對於刮刮樂彩券中獎女子朋洛札（Elena Penaloza）來說，如果不是因為最近出現神奇預感，恐怕她永遠不會相信在卡通動畫片「辛普森一家」中「Itchy & Scratchy」的幽默情節。

據報導，加州彩票運氣之神最近再度微笑，這次降臨在加州女子朋洛札身上。不過，由於她的迷信行為讓她贏得了令人矚目的100萬元大獎，也引起當地媒體關注。

朋洛札最近在位於洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）一家7-Eleven便利店內，刮開了一張Diamond 8刮刮樂彩票，竟意外發現她獲得了100萬元大獎。就在大獎到來的前幾天，她告訴家人，她的手開始發癢。不論是否迷信，對於這一巧合，她女兒阿芮娜（Ariana）說「你知道那是迷信。她說在獲得大獎的前一周就有這種感覺。她相信這是命運。」

阿芮娜又表示，當家人得知中獎後，一開始都不敢相信自己的眼睛，因此她們隔天特地返回到7-Eleven便利店，使用掃描再次確認了彩票中獎結果，這次她們終於舒了一口氣，開始歡呼了。

彩票中獎也為朋洛札一家開啟了美好未來。阿芮娜透露，朋洛札是為了給孩子們提供更好教育機會移民美國。因此當得知購買彩票能幫助籌集公立學校資金時，她感到非常高興。阿芮娜表示「媽媽很高興能夠幫助學校孩子們。」

朋洛札並非唯一加州彩票幸運兒，最近有多位刮刮樂彩券中獎者相繼加入了百萬富翁俱樂部。

加州 洛杉磯 教育

上一則

南加成大校友會橋牌賽 華洋好手以牌會友論橋技

下一則

洛縣新增三市租金管控 小房東喊難以維持

延伸閱讀

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料
加州住房負擔能力創16年來新低 中價屋僅16%居民買得起

加州住房負擔能力創16年來新低 中價屋僅16%居民買得起
率先全國 紐森、州議會合提安全權憲法修正案

率先全國 紐森、州議會合提安全權憲法修正案
加州3破產醫院 營運現轉機

加州3破產醫院 營運現轉機
15.8億兆彩頭獎 佛州1注獨中 彩券史上第3高、兆彩最高

15.8億兆彩頭獎 佛州1注獨中 彩券史上第3高、兆彩最高
一天內連中2次刮刮樂 加州男抱走百萬元

一天內連中2次刮刮樂 加州男抱走百萬元

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下