洛縣West Covina買刮刮樂 女子神奇預感中百萬大獎

圖為中獎刮刮樂彩券。（KTLA）

對於刮刮樂彩券中獎女子朋洛札（Elena Penaloza）來說，如果不是因為最近出現神奇預感，恐怕她永遠不會相信在卡通動畫片「辛普森一家」中「Itchy & Scratchy」的幽默情節。

據報導，加州 彩票運氣之神最近再度微笑，這次降臨在加州女子朋洛札身上。不過，由於她的迷信行為讓她贏得了令人矚目的100萬元大獎，也引起當地媒體關注。

朋洛札最近在位於洛杉磯 縣西柯汶那市（West Covina）一家7-Eleven便利店內，刮開了一張Diamond 8刮刮樂彩票，竟意外發現她獲得了100萬元大獎。就在大獎到來的前幾天，她告訴家人，她的手開始發癢。不論是否迷信，對於這一巧合，她女兒阿芮娜（Ariana）說「你知道那是迷信。她說在獲得大獎的前一周就有這種感覺。她相信這是命運。」

阿芮娜又表示，當家人得知中獎後，一開始都不敢相信自己的眼睛，因此她們隔天特地返回到7-Eleven便利店，使用掃描再次確認了彩票中獎結果，這次她們終於舒了一口氣，開始歡呼了。

彩票中獎也為朋洛札一家開啟了美好未來。阿芮娜透露，朋洛札是為了給孩子們提供更好教育 機會移民美國。因此當得知購買彩票能幫助籌集公立學校資金時，她感到非常高興。阿芮娜表示「媽媽很高興能夠幫助學校孩子們。」

朋洛札並非唯一加州彩票幸運兒，最近有多位刮刮樂彩券中獎者相繼加入了百萬富翁俱樂部。