南加成大校友會橋牌賽 華洋好手以牌會友論橋技

「南加州成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽」頒獎儀式，籌委會團隊與優勝得獎橋手們合影。（南加州成大校友會）

2023年「南加州 成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽」日前在長堤 市橋藝中心圓滿落幕，88位華洋好手切磋橋技，並依據兩輪總成績決出前12對優勝選手，邀請賽籌委會捐出全部報名費給長堤市橋藝中心推廣橋牌教學、普及橋牌運動。

本屆橋牌論對邀請賽分上下半場舉行，每對橋手打滿8回合，每回合3副牌，共計24副牌局。比賽現場，各位橋手迎賽對手，每副牌局全力以赴，包括多位大洛杉磯地區知名職業橋牌高手，水準高、氣氛好，達到了以牌會友、提升牌技、增進友誼的目的。

邀請賽由南加 州成功大學校友會與長堤市橋藝中心共同主辦，南加州中國大專院校聯合校友會、亞美會計研究發展基金會、以及北美華人會計師協會共同協辦。成大校友會在比賽現場準備了豐盛的中西式多樣點心水果飲料招待比賽橋手們。南加州中國大專院校聯合校友會會長辛志超、亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟、以及國泰銀行也贊助了多項精美禮品作抽獎之用，倍增現場歡樂氣氛。

長期支持籌辦橋賽的葉俊麟表示：「這項連續舉辦六年的橋牌盛會實屬一項深耕主流活動，與主流橋藝界人士互動並捐獻全部所得給主流橋藝基金會，讓他們更了解台灣及台美人的文化融合。期待這項活動能夠在南加州的僑社攜手合作下，長久辦下去。」

籌備委員會主席梁建文及籌備委員程東海，聯合捐贈邀請賽全部報名費所得及精美禮品給長堤市橋藝中心的Bridge Brigade 基金會，用作推廣橋牌教學之用，由長堤市橋藝中心理事會主席Lillian Slater女士代表接受。

頒獎典禮氣氛樂烈、笑聲不斷，一如預期，所有流程在籌備委員會精心安排下順利完成，並在所有參賽橋手的讚賞及鼓勵下，圓滿落幕。