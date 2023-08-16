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洛市長擬買酒店安置遊民 社區反對聲大

洛杉磯訊
洛市長擬買西湖區整棟酒店安置遊民，遭到社區質疑和反對。（KTLA)
洛市長擬買西湖區整棟酒店安置遊民，遭到社區質疑和反對。（KTLA)

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）3個月前就遊民解決方案提出了新方向，市府打算買下西湖區（Westlake）15層樓的梅菲爾飯店（Mayfair Hotel），當作長期安頓遊民的處所。然而，這項計劃在市議會投票前遭到了各界的質疑和反對。

最近的報導表明，該酒店之前參與的遊民住房計劃，讓大樓內的工作人員和大樓外的鄰居感到頭疼。梅菲爾飯店曾在2018年至2019年間花了3700萬元改裝，於2020年參加遊民安頓的「房匙項目」（Project Roomkey），而那段期間發生的吸毒、故意破壞、打架和其他滋擾事件，導致該地區居民和企業主反對貝斯提出的安置計劃。

住在附近的居民Darlene Adderison 說，「我不想讓他們回到這個社區。」儘管貝斯聲稱，這次情況會有所不同，因為一旦市政府購買並翻新了這座建築，它將以與Roomkey 項目不同的方式運行，Roomkey 項目是為了應對這一情況而創建的，而受疫情影響，當時並沒有提供一些社會服務。

市長遊民問題負責人馬克斯(Mercedes Marquez) 表示，作為市長「移居室內」（Inside Safe）計劃的一部分，梅菲爾區的新遊民住房將配備諮詢師、心理健康專家，並製定讓住戶成為「好鄰居」的規則。

儘管有這些保證，但並非所有人都相信。洛杉磯 CityWatch 發表的對該項目的批評指出，「市長辦公室試圖在沒有任何公告、沒有召開社區會議、也沒有向以拉丁裔為主的社區進行宣傳的情況下推動該項目的實施。」

其他批評者，包括愛滋病醫療基金會及其住房倡導部門稱「住房是一項人權」，表示該計劃成本太高，因為 8300 萬元的預算成本相當於每套公寓約28萬2000元。

遊民 洛杉磯 疫情

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