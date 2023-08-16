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洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛杉磯訊
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

8月15日在聖伯納汀諾縣芳塔那（Fontana）一高爾夫球場，一名男子被警方擊斃。死者在8月16日被證實是一名休班期間的洛杉磯縣警局（LASD）的警員。

（視頻素材來源：目擊者、KTLA、OnScene TV，記者子為後製）

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案件發生在8月15日下午4時左右，地點是塞拉湖高爾夫俱樂部 (Sierra Lakes Golf Club) ，芳塔那警方接到911報警，稱一名男子在其附近的家中做出危險行為。據稱，這名男子當時心煩意亂，喝了酒，然後向家中的牆壁開槍。報警者表示，該男子隨後離開家，攜帶兩把槍前往附近的高爾夫球場。

一名目擊者指出，該男子走進高爾夫球場後開了多槍。「剛開始射擊時，他掃射一切，恐嚇高爾夫球手並向警察開槍……感覺心理健康問題是存在的。漸漸他心煩意亂起來，向附近別的區域開槍。」鄰居道 (Myesha Dowe) 在接受KTLA的採訪時如此說到。

調查人員尚未確認嫌疑人是否在高爾夫球場上開槍，以及是否向警察開槍。

在案發現場一名警員後來證實，該男子是一名休班期間的洛杉磯縣警局警員，他在與警察對峙時並被擊斃。

該嫌疑人中槍後被送往當地一家醫院，隨後被宣布死亡，姓名尚未公佈，但洛杉磯縣警局在8月16日發表了一份聲明，「洛杉磯縣警局對昨天發生在休班警員身上的槍擊致死事件深感悲痛，我們與芳塔那警察局和聖伯納汀諾縣警局保持密切聯繫，關注他們正在進行的調查。這起事件對家屬、LASD的人員和涉案警員來說都很難接受。」

洛杉磯 心理健康 槍擊

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