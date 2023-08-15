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南加垃圾車尖鏟重傷路人 司機倒車打電話屢挨罰

洛杉磯訊
女子在公寓樓停車場遭垃圾回收卡車倒車撞倒。（S Harris Communications視頻截圖）
女子在公寓樓停車場遭垃圾回收卡車倒車撞倒。（S Harris Communications視頻截圖）

南加聖地牙哥（San Diego）一名女子被一家垃圾回收管理公司的卡車金屬尖齒撞倒，目前正在起訴該公司。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

這起事件發生在2021年2月，監控視頻顯示，當時女子迪安娜貝克(Deanna Beck)正在穿過一棟公寓大樓的停車場，一輛垃圾回收管理公司卡車的司機正在倒車，卡車的金屬尖齒擊中了貝克，導致她摔倒在地。

貝克因頸部嚴重受傷和腦部創傷被緊急送往附近醫院接受治療，後來被診斷為有自主神經功能障礙，導致自主神經系統出現問題。

8月14日（周一）的媒體發布會上，貝克的律師戈麥斯（John Gomez）和科里加勒德（Corey Garrard）稱，卡車司機在倒車撞到貝克時正在打電話，此前就曾因多次在駕駛車輛時打電話而受到處罰。

事件發生後，貝克接受了頸部手術，長期與腦震盪後綜合症和記憶喪失作鬥爭。

加勒德律師說，我們期待在庭審中證明這起事件如何極大的改變了她的生活。

訴訟指出，貝克因受到人身傷害、工資損失、住院和醫療費用、一般損害以及賺錢能力喪失而提起訴訟。

戈麥斯律師說，這次新聞發布會和這起訴訟的目的，旨在保護所有聖地牙哥居民免受此類可預防事件的影響。

庭審日期定於今年10月。

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