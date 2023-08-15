橙縣殺妻法官不認罪 交出護照續保候審

被控在家中槍殺妻子的橙縣法官弗格森(前左三)在律師陪同下出席15日保釋聽證會並且否認自己有罪。（美聯社）

加州橙縣 高等法院法官弗格森(Jeffrey Ferguson)被控在家中槍殺自己65歲的妻子，在15日上午的保釋聽證會上，被告否認自己有罪。洛杉磯 縣法官批准了其保釋限制條件，包括禁止飲酒和交出護照，繼續保釋在外等候審理。

72歲的弗格森被檢方控以謀殺、非法使用個人槍械加重罪刑和使用槍械造成嚴重人身傷亡三項重罪。如果所有罪名成立，他將被判40年至終身監禁。15日上午，他在律師陪同下抵達洛杉磯縣高等法院出席保釋聽證會。

根據橙縣地方檢察官辦公室法庭文件描述，弗格森和65歲妻子雪柔弗格森(Sheryl Ferguson)3日在餐廳發生爭吵，回家後仍繼續爭執。雪柔問道，「你為什麼不用真槍指著我？」 弗格森於是從腳踝皮套拔出手槍，朝她胸部開了一槍。

警方於3日晚8時左右接到這對夫婦已成年的兒子報案，警方在趕到現場時發現雪柔弗格森當場死亡，至少有一處槍傷。

一份法庭文件指出，弗格森在兇殺案發生幾分鐘後曾給法庭職員和法警發短信說：「我壞事了。我剛剛開槍打死了我的妻子。明天我不會來，我將被拘留。很抱歉。」

弗格森在安那罕山莊的East Canyon Vista Drive 8500街區被。在繳納保釋金後，弗格森於次日被釋放。檢察官上周提出保釋動議，尋求非金錢保釋條件，包括要求弗格森交出護照。

橙縣地方檢察官辦公室的一份聲明稱，警方在弗格森家中查獲了47件其他武器，包括步槍、霰彈槍和手槍，以及超過2萬6000發彈藥，但弗格森合法註冊的一支0.22步槍仍然下落不明。另一支步槍最初被警方遺漏，後來在其家裡找到並由辯護律師轉交給警方，但據信被使用為殺人武器的一支0.22步槍下落不明。

弗格森自2015年起擔任法官，負責審理橙縣富勒頓市（Fullerton）的刑事案件。他於1983年開始司法職業生涯，擔任橙縣副地方檢察官，曾四次被橙縣緝毒官員協會評為年度檢察官。

弗格森的律師發表聲明稱，這對整個弗格森家族來說是一場悲劇，但只是一次意外。