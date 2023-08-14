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王一博新片「熱烈」首映 大批華人助陣 數度激動落淚

記者趙健／蒙特利公園市即時報導
電影「熱烈」是一部情感真摯的喜劇作品，講述了街舞愛好者們對自己夢想的堅持。（受訪人提供）
電影「熱烈」是一部情感真摯的喜劇作品，講述了街舞愛好者們對自己夢想的堅持。（受訪人提供）

由中國人氣男星王一博和金馬獎影帝黃渤主演的華語電影「熱烈」（One And Only）登陸北美院線。 8月11日，該電影的北美首映式在蒙特利公園市（Monterey Park）時代廣場AMC影院舉行，吸引大批王一博粉絲前來支持。

視頻來源：記者趙健

首映式當天，來自南加各地的王一博粉絲提前到場助陣，他們身穿印有偶像名字的T恤和頭飾，手持標語牌和橫幅，地表達對偶像的喜愛和支持。甚至還有粉絲跳街舞助興，場面十分熱鬧。

在影片播放過程中，不少觀眾幾度感動落淚。華人陳女士分享，影片第一個淚點是主角陳爍第一次踏入職業舞團的排練室時；雖然陳爍還沒開始專業訓練，但觀眾能深刻感覺到陳爍離夢想又近一步的激動心情。陳女士說，這是一部非常「燃」（指熱血沸騰）的電影，雖然沒有誇張的特效和場面宏大的布景，但故事情節緊湊，看完讓人非常激動，非常值得一看。

電影「熱烈」是一部情感真摯的喜劇作品，講述街舞愛好者對舞蹈夢想的堅持。故事中，由黃渤飾演的街舞前輩丁雷，機緣巧合下遇見家境困難的業餘舞者陳爍(王一博飾)，丁雷邀請陳爍加入自己經營的職業舞團。舞團內高手如雲、性格各異，與陳爍碰撞出不同的火花。陳爍十分珍惜在舞團表演的機會，與隊友們苦練舞技，想要贏得全國街舞比賽的冠軍。然而，一切並沒有想像中那麼順利，但執著的陳爍始終沒有放棄，最終與丁雷一起突破難關。

首映式當天，來自南加州各地的王一博粉絲提前到場助陣。（受訪人提供）
首映式當天，來自南加州各地的王一博粉絲提前到場助陣。（受訪人提供）

蒙特利公園市 南加 華人

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