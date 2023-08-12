南加大狼醫將受審 趁16患者無意識時性侵

USC校醫喬治·廷德爾被指控稱「趁16名患者失去意識時性侵」。（USC）

南加州大學 （USC）校醫喬治·廷德爾（George Tyndall）在長達近30年的時間裡，利用其婦科醫生的職業，性侵 和騷擾女學生，該案引起極大的關注。8月11日（星期五），這名前校醫被勒令接受審判，罪名是涉及對16名患者的指控，稱「該校醫趁16名患者失去意識時性侵」。

洛杉磯縣高等法院法官菲德勒(Larry Paul Fidler) 表示，他找到了「充分的理由」，允許對現年76 歲的廷德爾進行審判，聽證會於2021年11月下旬開始，此後一直斷斷續續地進行。廷德爾被指控犯有18項「對失去意識的人進行性侵」的重罪，這些女性「當時失去意識」，並且該行為「沒有任何職業目的」。此外還有9項通過欺詐進行性毆打的重罪。

刑事起訴書稱，這些犯罪行為發生在2009年至2016年期間，當時廷德爾在南加大 工作，這些女性在該校學生健康中心進行年度檢查或其他治療。

此外，涉及另外五名女性的八項指控早些時候被駁回，因為其中四人選擇不繼續調查，而其中一名無法聯繫上。地方檢察官 Reinhold Mueller表示，患者（通常只有 18、19 或 20 歲）「信任這個人」並「相信他所做的事情是適當的」。檢察官補充，「這就是他逃脫懲罰的方法，因為病人不知道廷德爾所做事情的性質。」

廷德爾的一位律師萊文(Leonard Levine) 反駁說，他認為對涉嫌犯罪的調查「完全不足」，並辯稱檢查是出於合法的醫療目的。萊文表示，「我們期待一場由廷德爾博士的同僚組成的陪審團來決定他有罪或無罪的審判。」他說，他的委託人「有信心」將被無罪釋放。

2021 年3月，代表數百名聲稱遭到廷德爾性虐待女性的律師宣布以8.52 億元和解針對該大學的訴訟，稱該解決方案是有史以來針對大學的同類解決方案中金額最高的一次。

該和解協議為所有集體成員（約1萬7000 名接受廷德爾的婦科檢查的前患者）提供了2500 元及以上的賠償。願意提供有關其經歷的更多詳細信息的患者可能有資格獲得高達25萬元的額外賠償。

根據加州醫療委員會的記錄，廷德爾於 2019 年 9 月交出了行醫執照，目前仍處保釋階段，將於8月25日在洛杉磯市中心法院提審。