「你好中國」黃河旅遊海外推廣洛杉磯啟動

中國國家旅遊局11日在洛杉磯電影學院博物館啟動「你好中國」2023黃河旅遊美國海外推廣活動，中國駐洛杉磯總領事郭少春夫婦（左三和左四）和各界合影。（記者張宏／攝影）

中國國家旅遊局「你好中國」2023黃河旅遊美國海外推廣活動，11日在洛杉磯 電影學院博物館啟動，200多名地方政要、商界領袖、航空旅遊業高管等參加。

2023年黃河旅遊美國海外推介季，由國際文化交流機構網絡、山東、山西、河南 、四川和甘肅各地的旅遊局舉辦，推介黃河文化和旅遊精品線路，樹立中國黃河文旅融合新形象，展示中國黃河流域的自然風光和風土人情及生態文明建設成果。

中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春表示，最近中國政府宣布美國重新成為中國旅遊團的目的地之一，這是一個很好的契機，促進兩國在旅遊的交流和合作，這是中美經貿關係的重要組成部分，同時通過兩國人民互訪加深了解和理解，希望這次旅遊推介會成為兩國旅遊交流的起點。

中外文化交流中心副主任萬鋌表示，黃河流經中國青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陝西、河南、山東九個省區，中華文明的發源地，在中國被稱為母親河。此次活動旨在促進黃河沿線省區與世界各國的文化交流，也是該地區豐富文化旅遊資源的展示。黃河在中國發展中扮演重要角色，兩岸有令人驚嘆的風景，這次推出新的黃河旅遊產品希望美國的民眾能去中國領略黃河兩岸風光和人文歷史。

山東省文化和旅遊廳副廳長孫蕾表示，通過這次推廣，希望提高美國人民對中國和黃河的認識和欣賞，發展有意義的中美關係。通過旅遊，促進中美文化交流，加深中美友誼。

活動內容包括「看九曲黃河聽華夏故事」圖片展(Explore the Yellow River Discover Beautiful China)，集中展示沿黃九省（區）文化和旅遊攝影作品。通過敦煌舞蹈、中國國家廣播電視總局拍攝的「黃河主題視頻全球展映」、山東文旅宣傳片等形式展示黃河沿岸之美。

山東、山西、河南、四川和甘肅五省分別在文化和旅遊推介中展現了其獨特的地域特色。山東強調了其「三孔」和泰山的歷史重要性；山西展示了古老的非遺、古建等文化遺產；河南以洛陽為核心，引領觀眾走進其深厚的歷史背景；四川突出了其作為黃河、長江流經地和熊貓家鄉的獨特地位；而甘肅則向世界展現了絲綢之路的魅力。

現場也有洛杉磯旅遊局、航空公司代表和本地華人旅行社業者參與。華人業者Tina表示，最近關於中美旅遊的好消息不斷，相信隨著中美航班的增加，兩國的旅遊互動會逐漸恢復正常。他們經過三年多休整也要開始重新適應忙起來的節奏。