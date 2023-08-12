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洛杉磯桌球公開賽 徐永泰/張定寧長青組雙打冠軍

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
張定寧（左）和徐永泰（右）獲得70歲以上長青組雙打冠軍。（記者啟鉻／攝影）
張定寧（左）和徐永泰（右）獲得70歲以上長青組雙打冠軍。（記者啟鉻／攝影）

2023 LA OPEN於12日開幕當天比賽中，在70歲及以上長青組，徐永泰與張定寧組合，獲得雙打比賽冠軍，兩人都是首次參加這項賽事。

張定寧今年是74歲，自52歲開始學習打乒乓球，從此就活躍在賽場上。這次是首次參加LA OPEN比賽，就取得年齡組冠軍，但她為賽事做義工服務已經多年。這次比賽她還帶著七歲孫女Kori Lee和九歲孫子Julian Lee參加，可稱為祖孫齊上陣！她說，孫子、孫女都是初學，若再過一年參加比賽，會獲得更好成績。

張定寧說，她49歲時從中國香港移民美國後，一直做家庭主婦。但在家裡待久了，身體各種毛病就發生了。於是在友人介紹下，開始乒乓球運動。身體愈來愈健康，多年來很少得病，想到哪裡旅遊，說走就走，身體輕輕鬆鬆。她說，她的身體健康都是因為得益於乒乓球運動。自從她參加賽事後，多年來獲獎牌百餘枚、獎盃也有幾十個。她計畫參加2024年6月在歐洲羅馬舉辦的世界乒乓球元老盃比賽，力爭在女子單打、雙打及混雙都拿獎牌。

徐永泰是LA OPEN創辦者，此次也是首次參加70歲以上年齡組雙打比賽。他感慨地說，選手們的球技也是逐年提高。在賽場上，對手不論你是誰，都會拼力爭取獲勝。所以只有在比賽中，使出全力才能贏得比賽。往往年紀較輕的選手球技更加了得，他們更有優勢和活力。

香港 移民

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