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南加蒙市華商連兩晚被搶 竊賊竟能躲避紅外線

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南加蒙市華商連兩晚被搶 竊賊竟能躲避紅外線

記者朱敏梓／蒙特利公園市即時報導
監控視頻顯示，一名竊賊砸壞玻璃門後潛入店中。（該店鋪監控視頻）
監控視頻顯示，一名竊賊砸壞玻璃門後潛入店中。（該店鋪監控視頻）

華人聚集的蒙特利公園（Monterey Park）近日發生了一起盜竊案件，一個蒙面賊砸碎了店舖玻璃門入內，偷走了收銀台裡的所有現金。本以為風波會暫時告一段落，未料第二天該商家再次被盜，盜賊採用同樣的作案手法，砸碎店門而入。

（視頻來源：該商家監控視頻 視頻製作：記者朱敏梓）

這位不具名的華人商家表示，8月11日早上進店時看到店門被砸後立即報警，並且查看了監控視頻。錄影顯示，大約在凌晨4點25分，一名蒙面盜賊砸碎了店鋪的玻璃門進入，之後快速走到收銀台前，將裡面的現金全部取出，隨即逃離現場，全過程僅僅幾分鐘。該商家反應，收銀機裡的現金全都被取走，這是今年以來店鋪第二次被盜。就在半年前，一名盜賊打破隔壁商家的玻璃門後進行盜竊，後又破壞了隔壁店鋪後方的木門，進入到自己的店裡偷走兩個收銀機。

蒙市一家華人店鋪遭竊賊砸門偷竊。（商家提供）
蒙市一家華人店鋪遭竊賊砸門偷竊。（商家提供）

在警察到達現場勘查記錄後，這位商家立即聯繫了警鈴公司，加強店內的安保設施。警鈴公司的馬先生說，這是一名經過訓練的盜竊者，有可能是個慣犯，因為他選擇了砸碎玻璃門，而不是推門而入，且這名盜賊身著了特殊服裝還蒙面，紅外線都沒辦法感知此人的體溫，觸動警報裝置。在馬先生的建議下， 該商家在收銀機旁邊安裝了感應系統，希望能通過此系統嚇退竊賊。

該商家安裝了感應系統。（商家提供）
該商家安裝了感應系統。（商家提供）

本以為此後將平安無事，但就在事發後第二天，該店鋪又遭竊賊「光顧」，竊賊故伎重演，同樣是蒙著面，砸碎玻璃門而入。這一次的監控視頻顯示，竊賊於3:33分進入店中進行偷竊，不同的是，這一次的竊賊從店鋪的另一扇門進入，且直接抱走了整個收銀機，這讓前一天剛換上了新玻璃門的商家苦不堪言。

接連兩天該商家遭到竊賊破門而入搬空收銀機。（商家提供）
接連兩天該商家遭到竊賊破門而入搬空收銀機。（商家提供）

短短半年之間，在同一家店發生三次盜竊案，讓商家不禁擔憂治安的每況愈下。該商家表示，呼籲蒙市警局晚上到清晨能夠派警員加強巡邏以維護商家的權益，保障商家的安全，同時該商家也肯定了蒙市警員的高效率。

目前暫沒有關於嫌犯的信息，警察局正對此案調查中。

華人 蒙特利公園

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