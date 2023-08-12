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洛城6歲童遭教練毆打身亡 母訴學區贏3000萬賠償

洛杉磯訊
六歲男童遭致命毆打而喪命的案件中，母親指控學區用人不當，陪審團判學區90%過錯、母親10%，兇手布蘭德被判15年至無期監禁。（Pexels示意圖）
六歲男童遭致命毆打而喪命的案件中，母親指控學區用人不當，陪審團判學區90%過錯、母親10%，兇手布蘭德被判15年至無期監禁。（Pexels示意圖）

一名六歲男童在2019年因遭受致命毆打而喪生。在這宗案件中，母親泰勒（Kenya Taylor）指責洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）在課後項目中，不當雇用監管兒子的兇手。陪審團最終判定學區應承擔90%的過錯，賠償遇害學生的母親3000 萬美元精神痛苦費。

案發當時，母親泰勒聲稱學區在課後項目中未妥善雇用、保留和監管涉案兇手，導致兒子遭受嚴重虐待。Van Nuys高等法院陪審團在8月10日（周四）進行半天討論後，最終判決母親贏得官司。陪審團裁定洛杉磯聯合學區需承擔90%的過錯，而母親則有10%的過錯。而涉案兇手布蘭德（Tyler D'Shaun Martin Brand）已在2022年5月承認犯下二級謀殺罪，他被判處15年至無期的監禁。

根據洛杉磯地區檢察官辦公室消息，事發時布蘭德同時也是男童的教父，並負責寒假期間照顧男童。當時，男童正在參加Normandie 街小學的Beyond the Bell項目，而布蘭德則擔任他的教練。然而，男童也於同一時段，即2019年12月26日，在被告布蘭德的唐尼公寓中遭受嚴重毆打，並在同日送往長提市聖瑪麗醫療中心（St. Mary Medical Center ）後不治身亡。

洛杉磯聯合學區律師在法庭文件中強調，布蘭德在2010年被雇用時通過背景調查，學區員工當時並無理由認為他對學生構成威脅。辯護律師補充說，沒有關於他的虐待或暴力行為的報告，並形容布蘭德是一名出色的員工。然而，控方訴訟則指出，學區應該知道布蘭德被指控曾對其他兒童有虐待行為的歷史，因此他並不適合在小學擔任教練或主管。最終，母親泰勒在針對洛杉磯聯合學區的精神賠償訴訟中獲得了勝訴。此案也引起社會廣泛討論，如學區是否該了解兇手的虐待歷史，以及兇手是否適合在學校擔任教職。

學區 洛杉磯

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