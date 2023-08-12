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洛杉磯亞裔男下藥強暴5名青少女被控多項重罪

洛杉磯訊
37歲男子阮清在洛杉磯被指控對五名18至21歲女性進行性侵和下藥，面臨多項控罪，警方呼籲其他受害者站出。（abc7截圖）
37歲男子阮清在洛杉磯被指控對五名18至21歲女性進行性侵和下藥，面臨多項控罪，警方呼籲其他受害者站出。（abc7截圖）

洛杉磯縣37歲男子阮清（Andrey Thanh Nguyen，別名Cosmo，音譯）因涉嫌在洛杉磯地區對5名18歲至21歲的女性實施性侵和下藥被指控，面臨多項吸毒、強姦、性侵和販賣受管制物品等罪名。調查人員認為可能還有更多受害者未舉報。洛縣地方檢察官呼籲其他可能的受害者站出來舉報。

阮清被控在2021年至2023年期間在洛杉磯地區、西好萊塢地區，對年齡介於18至21歲的五名女性實施性侵和下藥。在法庭上面臨七項吸毒強姦罪指控，三項使用麻醉或受控物品實施性侵的控罪、一項強迫性侵罪、一項使用麻醉或受控物品實施口交的指控，一項銷售/運輸/提議銷售受控物品的指控，以及一項性侵罪指控。而在8月4日（周四）的初審中，阮清則拒絕對這些指控認罪。

對於阮清的行徑，洛縣地方檢察官賈斯康（George Gascón）發表聲明稱，對於這五名倖存者所經歷的暴力和創傷表示同情，對於施害者的惡行感到憤怒，並且絕對不能容忍。他強調檢察官辦公室一直致力於預防性侵犯，支持受害者，並積極追究加害者的責任，以及鼓勵其他可能受到阮清行為影響的受害者站出來。

警方也呼籲任何具有相關線索的民眾，請聯繫洛杉磯縣警察局特殊受害者服務處，電話：562-946-7960。另外，需要相關輔導的倖存者可撥打1-800-380-3811與地方檢察官辦公室受害者服務局聯繫。

性侵 洛杉磯 洛縣

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