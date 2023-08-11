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橙縣法官殺妻被控三項重罪 家有47支槍2.6萬發子彈

記者楊青/即時報導
72歲Jeffrey Ferguson和65歲妻子今年6月23日合影照。（CBS News）
72歲Jeffrey Ferguson和65歲妻子今年6月23日合影照。（CBS News）

上周在安那罕山莊（Anaheim Hills）家中槍殺自己65歲妻子的橙縣高等法院一名法官，11日被控謀殺、非法加強個人槍枝等三項重罪。如果所有罪名成立，他最高將面臨40年至無期徒刑。

72歲的杰弗裡·弗格森（Jeffrey Ferguson）在司法界服務40年，這回卻是自己上了被告席。他被控一項謀殺重罪、一項加強個人使用槍枝重罪，以及一項使用非法改造的加強槍造成嚴重人身傷害和死亡重罪。

本起槍殺案發生在8月3日晚上8點剛過，弗格森的成年兒子撥打911報警，報告他的母親被父親槍殺，緊急趕到的安那罕警員在現場發現一名女受害人已經死亡，弗格森被捕，設保100萬元。弗格森在案發第三天交保獲釋。

槍案原因仍在進一步調查當中，但法官成爲被告連日來成為坊間話題。檔案資料顯示，弗格森自2015年起擔任橙縣高級法院法官。在當選法官之前，他從1983年開始在橙縣地方檢察官辦公室擔任檢察官，30多年中，他主要擔任禁毒執法小組工作，曾四次被橙縣緝毒官員協會評為年度檢察官。

在許多鄰居的眼中，弗格森和他的太太雪麗是一對恩愛夫妻，兩人經常一起在社區散步遛狗，他們有一個兒子。

在獲悉橙縣地方檢察官辦公室的一名前僱員因涉嫌謀殺被捕後，地方檢察官辦公室立即聯繫了加州檢察長辦公室，要求進行利益衝突調查。州檢察長辦公室8月8日宣布，橙縣地方檢察官辦公室目前不存在利益衝突，可以提起訴訟。

弗格森保釋後沒有任何其他釋放條件，並且在他被釋放之前沒有法官介入。在對弗格森提起刑事指控後，橙縣地檢署已提出保釋動議，要求將弗格森的過堂日期提前至2023年8月15日星期二，以便要求他的保釋有一系列附加條件，以保護公共安全和/或者確保弗格森出庭受審。

案發後，警方在弗格森家中查獲了47件其他武器（包括步槍、霰彈槍和手槍以及2萬6000多發彈藥），但弗格森合法註冊的一支0.22步槍仍然下落不明。另一支步槍最初被警方遺漏，後來在其家裡找到並由辯護律師轉交給警方，但據信被使用為殺人武器的一支0.22步槍下落不明。

目前檢方出於對公共安全的關注，要求法庭增加額外非金錢保釋條件，包括將護照交給法庭；同意撤銷攜帶隱藏武器（CCW）許可證，不能持有任何種類的槍械，不能攜帶任何種類的彈藥；被告本人必須留在橙縣、河濱縣或洛杉磯縣範圍内；全天候佩戴帶有GPS坐標的腳鐲，接受緩刑部門監控；不得進入任何機場的地界線；除非通過執照律師，不得與兇殺案發生時在場的兒子有任何联繫；不得飲酒、不得攜帶酒精、不得進入任何酒類商店、酒館或主要銷售酒精飲料的場所。

72歲的橙縣法官Jeffrey Ferguson8月3日涉嫌在家中槍殺65歲的太...
72歲的橙縣法官Jeffrey Ferguson8月3日涉嫌在家中槍殺65歲的太太，目前被控謀殺等三項重罪。圖為案發後警方前往現場調查。（李若提供）
72歲的橙縣法官Jeffrey Ferguson8月3日涉嫌在家中槍殺65歲的太...
72歲的橙縣法官Jeffrey Ferguson8月3日涉嫌在家中槍殺65歲的太太，目前被控謀殺等三項重罪。圖為案發後警方前往現場調查。（李若提供）

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