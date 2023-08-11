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迎接開學 加州公衛廳敦促學生接種疫苗

洛杉磯訊
隨著開學季臨近，加州公共衛生廳敦促兒童、青少年和成人接種所需和推薦的疫苗。(Pexels)
隨著開學季臨近，加州公共衛生廳敦促兒童、青少年和成人接種所需和推薦的疫苗。(Pexels)

隨著開學季臨近，加州公共衛生廳（California Department of Public Health）敦促兒童、青少年和成人接種所需和推薦的疫苗

加州公共衛生廳主任Tomás J. Aragón 博士表示，疫苗可以幫助兒童、青少年和成人的免疫系統識別並抵抗傳染病，保持身體健康，以便人們能在校園裡安心學習和茁壯成長。他建議家長們聯繫家庭醫生，了解自己的孩子還需要接種那些疫苗。

根據加州法律要求，學生需在特定年齡接受免疫接種，以便就讀公私立中小學以及獲得許可的托兒中心。學校和有執照的托兒中心必須執行免疫要求，保存所有入學兒童的免疫記錄，並向加州公共衛生廳報告學生的免疫狀況。家長可以訪問加州公共衛生廳的官網，上面有關於免疫法和加州學生所需疫苗接種的信息。

加州公共衛生廳還建議兒童和青少年接種其他可預防疾病的疫苗，包括人乳頭瘤病毒（HPV），這是一種常見的感染，可以緩慢地導致癌症。建議儘早在9歲時接種 HPV疫苗，以幫助預防由HPV感染引起的癌症。

加州公共衛生廳還指出，在開學前難以獲得免疫接種的家庭可以聯繫當地衛生廳門尋求幫助，以找到能獲得所需疫苗接種的地方。根據「可負擔醫療法案」（Affordable Care Act），大多數健保都包含疾病控制和預防中心的疫苗接種，而不收取扣除額(deductible)或共付額( copayment)。沒有健保的兒童可以查看他們是否有資格參加兒童疫苗計劃（Vaccines for Children Program），該計劃為符合條件的兒童提供免費疫苗。

疫苗 加州 癌症

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