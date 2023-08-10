中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

一名中國女子在網上結識美國男性網友後，於2023年7月中旬跨洋來美奔現，在南加 內陸棕櫚泉 與男網友見面後，從此與家人失聯。聖伯納汀諾縣警方已經發布尋人啟事。據協助尋人的華人崔女士表示，失聯女子最後在朋友圈發帖說，要與男網友去約書亞樹公園遠足健行，但至今沒有下落。

協助尋人的崔女士說，她與失聯女子及家屬並不熟悉，只是看到尋人啟事上有親友聯絡方式，出於熱心相助就聯繫到家屬，不過目前並沒有最新失聯女子尋找進展。她認為，現在那位男網友也沒有下落，該女子隨身攜帶數千美元，懷疑可能凶多吉少，盼望該女子平安返家。

崔女士表示，失聯女子名字是金芳（Fang Jin ），在中國廣東生活，現年47歲，會一些英語。於7月14日從中國乘坐飛機到達洛杉磯 ，在市中心聯合車站附近一間旅店過夜後，次日乘列車到了內陸棕櫚泉（Palm Springs)，與網上結識數月的白人男性網友見面。她曾將與男網友在一起的照片發給親友，但後來失聯。金芳在中國的女兒非常焦急，在網路發布尋人啟事，希望華人幫助尋找母親。目前，失聯女子友人在眾籌網站上開始籌款，作為提供線索獎金，籌款目標是一萬元。

金芳來美國後失聯。（崔女士提供）

根據失聯女子金芳的友人提供資訊，可以還原整個事件大致經過。金芳最後一次出現是在2023年7月21日位於南加內陸Morongo Valley附近，從此與家人失聯。她在中國的女兒和父母心急如焚，無法直接到美國來尋找感到很無助。失聯女子家屬通過友人設立眾籌，希望獎勵給提供線索者。據介紹，金芳是在網上認識了在Morongo Valley居住的一名男性網友，兩人結識了約半年時間，於是金芳來到美國，與男網友見面。兩人相約到約書亞樹國家公園。

金芳是在7月14日抵達洛杉磯，也是第一次來美國。男網友在7月15日於棕櫚泉列車站接她，並一起到約書亞樹和Thermal，或者在沙漠小鎮過夜。可是在7月22日，金芳與家人的聯絡突然中斷，電話也打不通，她在社交媒體的發帖也停止，在7月25日就徹底失聯。

金芳失聯後，友人向聖伯納汀諾縣警局報警。警方介入調查後，有監控攝像機在7月22日於Thermal地區抓拍到可疑男子的卡車，是藍色的豐田Tacoma輕型卡車，牌照是#24478S1。同時在7月24日追蹤該男子手機活動在聖地牙哥縣縣屬地Julian地區。自那以後，警方也無法掌握該男子去向。據該男子親友報警說，在7月30日上午約11時50分，就處於失聯狀態。

金芳的家人非常擔心她可能遇到壞人並發生什麼可怕的事情。希望好心人能夠協助讓金芳脫離危險儘快返家，回到親人身邊。

根據警方提供資訊，通過初步調查，了解到與金芳在一起的白人男子是菲特派崔克（John Root Fitzpatrick），52歲，身高5呎8吋，體重185磅，黑色頭髮，黃褐色眼睛。該男子是一名退伍軍人，有犯罪前科，因攻擊輕罪判緩刑。警方也呼籲民眾一旦有該男子下落，致電警方，電話：760-366-4175或909-387-8313。

金芳的友人設置GoFundme，希望募集尋找金芳的懸賞金。截至10日下午6時，已籌到545元。網頁地址是：https://www.gofundme.com/f/donate-to-find-missing-person-fang-jin