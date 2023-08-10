茂宜島大火 有台僑禮品店付之一炬

茂宜島上不少建築在持續肆虐的火災中遭受了嚴重的燒毀，形成了對當地環境和社區的重大損害。（截至abc7）

茂宜島8月9日（週三）爆發野火，災情嚴重。駐檀香山台北經濟文化辦事處立即與當地僑社積極合作，以了解茂宜島上台灣僑民的安危狀況。截至8月10日上午，尚未收到任何有關台灣僑民或國內遊客在野火中受傷或失蹤的報告，但已確認一間由台灣僑民經營的禮品店受波及。駐處將繼續緊密監控災情發展，並與夏威夷 政府和國民兵協調合作，關切台灣僑民的安危狀況以及相關救援措施。在航空方面，中華航空仍正常執行飛往檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）的航班，而長榮 航空目前則無航班運行。

在茂宜島野火爆發後不久，駐檀香山經文處即透過台灣商會等僑社瞭解當地台灣僑民的狀況。截至8月10日夏威夷時間上午，經文處都尚未接獲台灣僑民或國內遊客在火災中受傷或失蹤的消息，但已知有一家台灣僑民經營的禮品店遭到波及並付之一炬。

截至截稿時間，長榮航空尚未對事件發表回應，近兩週內未有該航司飛往夏威夷的航班。對比之下，華航仍在檀香山國際機場維持正常的航班運行。仅在8月10日，就有5班航班分別從加州 、西雅圖和鳳凰城前來或離開夏威夷。而茂宜島的卡互陸伊機場（Kahului Airport）則無長榮航空或華航的班機。

華航美洲地區服務處發言人謝安琪（Sonia Hua）表示，由於夏威夷茂宜島發生了嚴重的火災，形勢極為緊張。她強調，華航目前正在緊密監測情勢的進展。根據目前了解，此次火災導致當地交通中斷，對航班運營產生一定影響。華航也將積極與相關部門合作，確保航班運營的安全，同時提供必要的支援和協助，減輕受影響乘客的不便。