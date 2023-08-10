我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

茂宜島大火 有台僑禮品店付之一炬

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
茂宜島上不少建築在持續肆虐的火災中遭受了嚴重的燒毀，形成了對當地環境和社區的重大損害。（截至abc7）
茂宜島上不少建築在持續肆虐的火災中遭受了嚴重的燒毀，形成了對當地環境和社區的重大損害。（截至abc7）

茂宜島8月9日（週三）爆發野火，災情嚴重。駐檀香山台北經濟文化辦事處立即與當地僑社積極合作，以了解茂宜島上台灣僑民的安危狀況。截至8月10日上午，尚未收到任何有關台灣僑民或國內遊客在野火中受傷或失蹤的報告，但已確認一間由台灣僑民經營的禮品店受波及。駐處將繼續緊密監控災情發展，並與夏威夷政府和國民兵協調合作，關切台灣僑民的安危狀況以及相關救援措施。在航空方面，中華航空仍正常執行飛往檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）的航班，而長榮航空目前則無航班運行。

在茂宜島野火爆發後不久，駐檀香山經文處即透過台灣商會等僑社瞭解當地台灣僑民的狀況。截至8月10日夏威夷時間上午，經文處都尚未接獲台灣僑民或國內遊客在火災中受傷或失蹤的消息，但已知有一家台灣僑民經營的禮品店遭到波及並付之一炬。

截至截稿時間，長榮航空尚未對事件發表回應，近兩週內未有該航司飛往夏威夷的航班。對比之下，華航仍在檀香山國際機場維持正常的航班運行。仅在8月10日，就有5班航班分別從加州、西雅圖和鳳凰城前來或離開夏威夷。而茂宜島的卡互陸伊機場（Kahului Airport）則無長榮航空或華航的班機。

華航美洲地區服務處發言人謝安琪（Sonia Hua）表示，由於夏威夷茂宜島發生了嚴重的火災，形勢極為緊張。她強調，華航目前正在緊密監測情勢的進展。根據目前了解，此次火災導致當地交通中斷，對航班運營產生一定影響。華航也將積極與相關部門合作，確保航班運營的安全，同時提供必要的支援和協助，減輕受影響乘客的不便。

目前，受影響的乘客人數尚未確定，華航正在緊急制定補償和支援措施，以減少不可抗力事件對乘客行程的影響。與此同時，謝安琪強調，儘管這場火災屬於天災，公司將按照法規的要求進行相關配合。

不少華航至檀香山國際機場的航班官網照常運行。（截至檀香山國際機場官網）
不少華航至檀香山國際機場的航班官網照常運行。（截至檀香山國際機場官網）
夏威夷茂宜島大火肆虐災情嚴重。(美聯社)
夏威夷茂宜島大火肆虐災情嚴重。(美聯社)

夏威夷 長榮 加州

上一則

加州派11消防員 赴夏威夷茂宜島搜救

延伸閱讀

加州派11消防員 赴夏威夷茂宜島搜救

加州派11消防員 赴夏威夷茂宜島搜救
圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界

圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界
茂宜島大火36人死數千人逃 洛杉磯僑界關注

茂宜島大火36人死數千人逃 洛杉磯僑界關注
夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年

夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年
增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生

增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生
颶風助長山火… 夏威夷茂宜島通訊全斷 恐數月才能復原

颶風助長山火… 夏威夷茂宜島通訊全斷 恐數月才能復原

熱門新聞

好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意