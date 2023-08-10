洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

被襲擊的Brandon。（Gofundme）

一名亞裔 大學生夜間在洛杉磯 市中心行走時，被一群人無端暴打，臉部受傷嚴重。

根據Gofundme，一名叫Brandon的亞裔大學生於8月初參加了在洛杉磯紀念體育館（ Los Angeles Memorial Coliseum）舉行的 Hard Summer 音樂節。晚上當Brandon獨自走向附近的停車場時，被一群人突然襲擊暴打。他只記得當時被一群人按在地上拳打腳踢，歹徒逃走後，他滿身是血和瘀青，頭腦發昏。在一名好心路人的幫助下報了警，這才被送往醫院。他說，「我只記得在路上走著，躺在地上，接著救護車來了。」

Brandon臉部受重傷，包括臉部、鼻子撕裂，臉部肌肉 挫傷，牙齒被打斷。醫生描述他的頭「就像被按在地上揉搓的起司。」

該Gofundme的募款網頁是有Brandon的表哥Christopher Nguyen發起的。他說，當晚10時，Brandon被送進急診室。因為急診室人員爆滿，不允許有人探望，Brandon在那裡獨自等待了數小時。第二天上午7時，他的家人才得以看望他。短暫的30分鐘看望時間後，他被送去做臉部手術。

Christopher Nguyen發起募捐，目標是3000元，該資金是為了支付Brandon臉部撕裂傷的，還不包括醫院其他費用以及看牙醫的費用。

Christopher Nguyen說，尚不清楚Brandon被襲擊的原因，他們不願想像這是針對Brandon的仇恨犯罪。Brandon是富樂頓州大（Cal State Fullerton）護士專業的學生，原本還有一周就要開始讀最後一年，卻被這次的事故耽誤了。